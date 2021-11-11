حماة الوطن يصدر قرارات هيكلية.. العوضي نائبا أول لرئيس الحزب والجندي مستشارا

أصدر حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي، مجموعة من القرارات، في إطار إعادة الهيكلة، وفي ظل سياسة التطوير والتحديث التي ينتهجها الحزب للارتقاء بالمستوى الحزبي.

وشملت القرارات تعيين الفريق أسامة الجندي، مستشارًا لرئيس الحزب، وتعيين اللواء أحمد إبراهيم العوضي نائباً أول لرئيس الحزب، وتعيين اللواء طبيب عصام القاضي، أميناً لأمانة الشؤون الصحية.

كما تم تعيين الدكتور محمد محمود علي محمود، أميناً لأمانة الشؤون القانونية، و عمرو عادل صدقي أميناً لأمانة الأنشطة السياحية، كذلك أمير عبد الهادي محمد الصديق، أميناً لأمانة محافظة دمياط، وأشرف فكري شطا، مساعداً لرئيس قطاع كفر الشيخ ودمياط.