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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دعما لمبادرة حياة كريمة.. قوافل جامعة طنطا الطبية تصل محافظة البحيرة

دعما لمبادرة «حياة
دعما لمبادرة «حياة كريمة» : قوافل جامعة طنطا الطبية تصل محاف

 وصلت اليوم قافلة طبية من جامعة طنطا  إلى محافظة البحيرة، وبدأت فى استقبال المرضى بمدرسة عزت النمر الثانوية بمدينة ايتاى البارود بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وصناع الخير.

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أوضح الدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذه القافلة تم تنظيمها تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة فى إطار دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وخدمة القرى الأكثر احتياجًا وذلك  استكمالاً لدور الجامعة الرائد فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشاد بالإقبال الكبير الذى شهدته القافلة من أبناء مدينة ايتاى البارود موضحًا أن القافلة تضم 15 تخصصا و30 طبيبًا لتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان  للمرضى في تخصصات (الباطنية – الجراحة العامة – القلب والصدر – الأنف والأذن – المسالك –العظام- الأورام – المخ والأعصاب – النفسية والعصبية – النساء والتوليد – الجلدية – الرمد – الأسنان – الأطفال – التخدير).

يشارك فى القافلة الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، والدكتورةسحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع ، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.‏

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جامعة طنطا محافظة البحيرة مجلس الوزراء مبادرة حياة كريمة طنطا وزراء درة التعاون

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