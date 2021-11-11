بعد زيارة عبدالله بن زايد.. سوريا توقع اتفاقا مع الإمارات لتوليد الكهرباء

وقعت وزارة الكهرباء في سوريا، اليوم الخميس، اتفاق تعاون مع تجمع شركات إماراتية لإنشاء محطة توليد كهرضوئية بالقرب من ريف العاصمة السورية دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن وزارة الكهرباء السورية وقعت اتفاقية تعاون مع تجمع شركات إماراتية لإنشاء محطة توليد كهرضوئية بقدرة 300 ميجا واط في منطقة وديان الربيع بالقرب من محطة توليد تشرين في ريف دمشق.

وقال المدير العام لمؤسسة توليد الكهرباء، محمود رمضان، للصحفيين، إن مدة تنفيذ المشروع 24 شهراً تبدأ اعتباراً من تاريخ أمر المباشرة، كما يقسم المشروع إلى ستة أقسام كل باستطاعة 50 ميجا واط، وعدد اللواقط المستخدمة 550524 لوحاً باستطاعة 545 واط لكل لاقط. وأن العمر الافتراضي للمحطة 25 سنة، والربط مع الشبكة الكهربائية سيكون بشكل مباشر على التوتر 230 ك.ف.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد استقبل وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، يوم الثلاثاء الماضي، في أول زيارة لمسؤول رفيع منذ قطع دول خليجية عدة علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق إثر اندلاع الأزمة السورية عام 2011.

يذكر أن الإمارات كانت قد أعادت فتح سفارتها في دمشق قبل 3 أعوام، ودعت في وقت سابق هذا العام إلى عودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية.

ومنذ استئناف العلاقات الدبلوماسية، جرى اتصالان هاتفيان بين الأسد وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كما أرسلت الإمارات طائرات عدة محملة بمساعدات طبية إلى دمشق منذ تفشي وباء كورونا.