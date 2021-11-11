بإطلالة ناعمة.. حنان مطاوع تبهر جمهورها بالأبيض

شاركت الفنانة حنان مطاوع متابعيها صور جديدة لها من احدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت حنان مطاوع بإطلالة انيقة مرتدية فستانا طويلا باللون الأبيض، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر مميزة تتناسب مع إطلالتها، حيث تركت خصلات شعرها القصيرة منسدلة على كتفيها بشكل ويف أنيق.



يذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع كانت في موسم رمضان المنقضي من خلال مسلسل "القاهرة كابول" مع طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما ظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.