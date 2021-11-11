ظهور هذه العلامات قد تعني الإصابة بسرطان الكلي

يبدو أن الإصابة بسرطان الكلى آخذ في الازدياد. قد يكون أحد أسباب ذلك حقيقة أن تقنيات التصوير مثل التصوير المقطعي المحوسب (CT) يتم استخدامها في كثير من الأحيان.

قد تؤدي هذه الاختبارات إلى الاكتشاف العرضي لمزيد من سرطانات الكلى. غالبًا ما يتم اكتشاف سرطان الكلى في مرحلة مبكرة ، عندما يكون السرطان صغيرًا ومقتصرًا على الكلى.

تقع خلف أعضاء البطن ، مع وجود كلية واحدة على كل جانب من جوانب العمود الفقري.

في البالغين ، سرطان الخلايا الكلوية هو أكثر أنواع سرطان الكلى شيوعًا. يمكن أن تحدث أنواع أخرى أقل شيوعًا من سرطان الكلى. الأطفال الصغار أكثر عرضة للإصابة بنوع من سرطان الكلى يسمى ورم ويلمز



عادة لا تظهر علامات أو أعراض لسرطان الكلى في مراحله المبكرة. بمرور الوقت ، قد تظهر العلامات والأعراض ، بما في ذلك:

دم في البول قد يظهر بلون وردي أو أحمر أو كولا

ألم في ظهرك أو جانبك لا يزول

- فقدان الشهية

- فقدان الوزن غير المبرر

- التعب

- حمى