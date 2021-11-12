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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رمضان عبدالمعز: التفريج عن المعسرين بإخراج الزكاة وكفالة المحتاجين من عماد الدين

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز، من علماء الأزهر الشريف، إن الروابط الاجتماعية وإفشاء السلام من أصول الدين وركن أساسي.


وأضاف الشيخ رمضان عبد المعز، خلال مداخلة ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين أن الرسول أمرنا بالسلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام قبل الصلاة.


ولفت إلى أن المعاملات جاءت قبل الفروض، ولذلك نؤكد أن من يفعل خير هو يفعله لـ نفسه وليس لـ غيره.


وأشار إلى أن التفريج عن المعسرين بإخراج الزكاة وكفالة المحتاجين من عماد الدين.


ولفت إلى أن مال المسلم لا ينقص، عندما ينفق منه، وأكد ان الله قال: "انفق ينفق عليك". 

رمضان عبد المعز الأزهر علماء الازهر الازهر الشريف اخر النهار قناة النهار

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