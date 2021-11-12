رمضان عبدالمعز: التفريج عن المعسرين بإخراج الزكاة وكفالة المحتاجين من عماد الدين

قال الشيخ رمضان عبد المعز، من علماء الأزهر الشريف، إن الروابط الاجتماعية وإفشاء السلام من أصول الدين وركن أساسي.



وأضاف الشيخ رمضان عبد المعز، خلال مداخلة ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين أن الرسول أمرنا بالسلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام قبل الصلاة.



ولفت إلى أن المعاملات جاءت قبل الفروض، ولذلك نؤكد أن من يفعل خير هو يفعله لـ نفسه وليس لـ غيره.



وأشار إلى أن التفريج عن المعسرين بإخراج الزكاة وكفالة المحتاجين من عماد الدين.



ولفت إلى أن مال المسلم لا ينقص، عندما ينفق منه، وأكد ان الله قال: "انفق ينفق عليك".