إيسترن كومباني تحقق 64 مليار جنيه مبيعات خلال العام المالي الماضي

اعتمدت اليوم الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية " ايسترن كومباني " برئاسة المهندس تامر جاد الله رئيس مجلس ادارة الشركة نتائج اعمال العام المالي المنقضي في 30/6/2021 بحضور مساهمى الشركة.

وكشف المهندس تامر جادالله رئيس مجلس الادارة شركة الشرقية "ايسترن كومباني"ورئيس الجمعية العامة أن شركته حققت اعلي نسبة نمو في المبيعات 16.5% خلال العام المالي الماضي 2020/2021 لتسجل 64.08 مليار جنيه.

أشار المهندس تامر جادالله رئيس مجلس الادارة شركة الشرقية "ايسترن كومباني" الى ارتفاع فى مجمل الربح بنسبة 17.5 % ، وسجلت الشركة صافي إيرادات نحو 16.02 مليار جنيه بزيادة 11%.

قال المهندس تامر جادالله رئيس مجلس الادارة شركة الشرقية "ايسترن كومباني" إن احجام المبيعات و الانتاج سجلت ارقام قياسية لم تتحقق من قبل في تاريخ الشركة لتقترب مبيعات السجائر المحلية الي المستويات 67 مليار سيجارة بمعدل نمو 12% في الوقت ذاته تقترب احجام انتاج السجائر المحلية الي 70 مليار سيجارة بنمو 16%.

واكد المهندس تامر جادالله رئيس مجلس الادارة شركة الشرقية "ايسترن كومباني" أن ارتفاع مستويات الانتاج والمبيعات ياتى ضمن اطار التوجيه الاستراتيجي الذي ينتهجه مجلس ادارة الشركة لرفع الكفاءة والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة في الشركة وتحقيق اقصي عائد علي رأس المال المستثمر والعمل علي الوصول الي المؤشرات القياسية المستهدفة مع الحفاظ علي مستويات النمو المستدامة.

أضاف المهندس تامر جادالله رئيس مجلس الادارة شركة الشرقية "ايسترن كومباني"، أن الشركة تقوم بإجراء الدراسات اللازمة للدخول في صناعة التدخين الحديثة ( منتجات التدخين منخفضة المخاطر )لاختبار السوق بشكل اساسي من حيث الاستهلاك المحلي والطلب علي بدائل التدخين والتي يبني عليها حجم الاستثمار في هذه المنتجات الحديثة وبما يتوافق مع استراتيجة الشركة المستقبلية لتغطية احتياجات السوق من هذه الفئة المستهلكة من الجمهور.

أوضح المهندس تامر جادالله رئيس مجلس الادارة شركة الشرقية "ايسترن كومباني" ،أنه رغم التحديات التى واجهتها الشركة ومنها جائحة كورونا وهو التحدى الاكبر لكافة الانشطة التجارية والاقتصادية علي مستوي العالم الا أن الشركة استطاعت ان تتغلب على الازمة المستمرة بتحقيق اعلي نتائج في تاريخها والتي لم يسبق ان تحققت من قبل.

تابع المهندس تامر جادالله رئيس مجلس الادارة شركة الشرقية "ايسترن كومباني" :أن مجلس الإدارة استطاع وضع العديد من الخطط الاستراتيجية لمواجهة الصعوبات والتحديات المستقبلية وذلك من خلال الاستخدام الامثل للموارد وتعظيم العائد و العمل علي خفض التكاليف المباشرة والغير مباشرة مع تحسين كفاءة التوزيع و التواجد بالأسواق الجديدة واستكشاف الفرص البيعية واستغلالها وتحويلها الي خطط واستراتيجيات ومزيج تسويقي يتجه الي السوق مباشرة مع تنويع محفظة الشركة الاستثمارية من خلال الاستثمار الامثل الخالي من المخاطر .

وأصدرت الجمعية العامة الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة واعتماد تقرير الحوكمة ، واعتماد القوائم المالية والموافقة على اعتماد التبرعات المنصرفة للعام المالى السابق مع الترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتبرع فى حدود ( مبلغ 50 مليون جنيه ) للعام المالى الجارى.

ووافقت الجمعية العامة العادية خلال الإجتماع على توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة علي أن يكون العائد على السهم جنيه واحد وستون قرش كما تم الموافقة من الجمعية العامة الغير عادية على تعديل المادة 6 ، 7 من النظام الاساسى للشركة وتخفيض راس المال بمبلغ 20 مليون جنيه والذى يمثل 20 مليون سهم ليصبح عدد اسهم الشركة 2230 مليون سهم.