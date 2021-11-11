بشراب منقط وفستان جريء.. مي عمر تخطف الأنظار بجمالها

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورجديدة.

وتألقت الفنانة مي عمر ، بإطلالة جريئة مرتدية فستانا أسود مكشوف من الساق والصدر ونسقت معه شراب شيفون منقط، وهو ما جعل إطلالتها مثيرة كشفت عن جمالها وأناقتها.



وتركت شعرها على طريقة الويفى منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على الوات النود والرموش السوداء وأحمر شفاه باللون البيج .



يذكر أن آخر عمل درامي للفنانة مي عمر مسلسل " نسل الأغراب" وشاركها البطولة الفنان أحمد السقا، أميركرارة،أحمدداش، أحمد مالك وعبير صبري.

العمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.



وجمع "نسل الأغراب" بين نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمدالسقا وأمير كرارة،تحتقيادةالمخرج محمد سامي إضافة إلى اعتماد العمل على الدراماالصعيدية التي يحبها الجمهور المصري.