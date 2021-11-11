الطقس غدا.. شبورة كثيفة وأمطار على 10 مناطق بالجمهورية.. تفاصيل

تشهد الأحوال الجوية، خلال الطقس غدا، الجمعة، سقوط أمطار على عدة مناطق متفرقة بالبلاد، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد.

بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس غدا، يكون معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد..

ويكون الطقس غدا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره، وفي الصباح الباكر يكون مائل للبرودةة أيضا على كافة الأنحاء.

ويظل نشاط الشبورة الجوية المؤثرة في الطقس غدا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

أما عن فرص سقوط الأمطار خلال الطقس غدا، تكون خفيفة على مناطق من السواحل الغربية ( السلوم - مطروح - الضبعة ) تكون على فترات متقطعة، وتكون الأمطار متوسطة الشدة إلى رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد بمناطق ( حلايب - شلاتين - مرسى علم - أسوان - أبو سمبل) تكون على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 17.

السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 20.

شمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى 16.

جنوب الصعيد 33 للعظمى والصغرى 20.