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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

في شهر التوعية بالسكري.. تعرف علي أسباب الإصابة بالمرض وطرق العلاج

صدى البلد

يتجاهل البعض العناية بمستويات السكر ومدي خطورة المرض والإصابة به وفي شهر التوعية بمرض السكري تعرف علي الأسباب والوقاية

 

أسباب نقص السكر في الدم السكري

تناول الكثير من الأنسولين أو تناول كميات زائدة من أدوية السكري
تأجيل أو تخطي وجبة أو وجبة خفيفة
عدم تناول ما يكفي (تناول كمية أقل من الجلوكوز)
ممارسة الكثير من التمارين ( استهلاك الجلوكوز) دون تعديل أدوية السكري
شرب الكحول

علاج او معاملة

وفقًا لموقع MayoClinic.org ، يمكن للمرء رفع نسبة السكر في الدم بسرعة عن طريق تناول أو شرب مصدر بسيط للسكر ، مثل أقراص الجلوكوز أو عصير الفاكهة. "أخبر العائلة والأصدقاء بالأعراض التي يجب أن تبحث عنها وماذا تفعل إذا لم تكن قادرًا على علاج الحالة بنفسك" ، كما ينص.

في حين يمكن علاج نقص السكر في الدم الخفيف إلى المعتدل بسهولة ، إلا أن نقص السكر في الدم الحاد يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة مثل الإغماء والغيبوبة ونادرًا الموت.

 أن تؤدي نوبات نقص السكر في الدم المتكررة إلى:

- ارتفاع مستويات السكر في الدم. إذا كان القلق أو الخوف من نقص السكر في الدم يمنع الشخص من تناول الأدوية ، يحتاج المرء إلى إدارة مرض السكري
* عدم الوعي بنقص السكر في الدم ، وهي حالة قد لا يلاحظ فيها أي أعراض لانخفاض نسبة الجلوكوز في الدم حتى ينخفض ​​مستوى الجلوكوز في الدم بشكل كبير.

الوقاية

ذكر الدكتور شاه أن مرضى السكري يجب أن يتخذوا الإجراءات التالية للوقاية من نقص السكر في الدم

* فحص مستويات السكر في الدم بانتظام باستخدام مقياس السكر
* التأكد من تضمين ما يكفي من الكربوهيدرات في الوجبات اليومية والوجبات الخفيفة
* حمل الحلوى أو عصير الفاكهة أو وجبة خفيفة جافة
* مراقبة مستويات السكر في الدم قبل وأثناء وبعد أي نشاط بدني أو تمرين وضبط الأدوية وفقًا لذلك بمساعدة الطبيب
* المتابعة المنتظمة مع طبيبك وتناول الأدوية كما هو موصوف

إن تجنب السلفونيل يوريا ، وتقليل جرعة الأنسولين يوميًا ، والتحول إلى الجيل الثاني الأكثر أمانًا من الأنسولين القاعدي ، والجليبتين ، ومثبطات SGLT2 ، ومنبهات GLP1R ، والميتفورمين ، ومثبطات ألفا جلوكوزيداز ، وما إلى ذلك مع اتباع نظام غذائي مثالي وممارسة الرياضة سيساعد المرء على تقليل مخاطر نقص السكر في الدم ، كما يوصي الدكتور جود . تتوفر أجهزة مراقبة مستمرة للجلوكوز والتي تقدم تحديثًا دقيقًا لمستويات السكر وتنبيه عندما تنخفض نسبة السكر أو ترتفع. هذا يساعد المرء على فهم المخاطر والتصرف وفقًا لذلك.

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