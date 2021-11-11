عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منه فضالي : رشحت ريهام سعيد للعمل مع مخرج عراقي واتصدمت فيه

صدى البلد

قالت الفنانة منة فضالي، إن الوسط الفني يفتقد إلى وجود صناع محترمين وعندهم أمانة في التعامل، لافتة أنها لم تصور سوى 3 مشاهد من فيلمها الجديد مع المخرج العراقي صفاء الدين عيدي،  بعد تغيير ورق المسلسل، ولكن فوجئت بتصوير المشاهد المتبقية دون علمي.

وأضافت الفنانة منة فضالي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، رشحت الإعلامية ريهام سعيد للعمل في الفيلم، ولكنها تعاملت معهم بذكاء، لافتة أنها شعرت بصدمة كبيرة عندما رأت الوجه الآخر للمخرج العراقي، لافتة أنه أختفى وفوجئنا بأنه عنوانه المدون بالعقد غير صحيح،  "ويرفض الرد على أي مكالمات.. وعامل البوفيه "عم محمد" تم الاعتداء عليه لمطالبته بمستحقاته البالغة 2800 جنيه مقابل المشروبات التي قدمها لفريق العمل.
 
وتابعت الفنانة منة فضالي،  وسام المنتج المنفذ للفيلم أسلت إلينا فويس على جروب العمل تستغيث فيه من تلقيها تهديدات بالاعتداء عليها حال طلبها مستحقاتها، مضيفة: عامل البوفيه استغاث بأسامة بركات مدير التصوير : إلحقني حابسيني في الحمام وبيضربوني".


 

ترشيحاتنا

ظاهرة مقلقة.. استشاري نفسي: زيادة ملحوظة في نسبة تعاطي المخدرات بين ربات البيوت

أمين نقابة الأطباء: من حق المريض يشتكي الطبيب في 4 جهات..فيديو

حكم شهادات البنوك ذات العائد الشهري.. الإفتاء تحسم الجدل

التحالف العربي يعلن عن انتصار كبير في مأرب اليمنية

خناقة على الهواء بين منة فضالي والمستشار القانوني لشركة إنتاج فيلمها الجديد

توقف مفاوضات السيارة الكهربائية الصينية .. قطاع الأعمال: الإعلان عن شراكة جديدة منتصف نوفمبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف شمسية تصهر لحوم البشر.. علماء يحذرون من دمار الأرض واقتراب نهاية العالم

فضيحة في اتحاد المهن الطبية|سرقة 600 ألف جنيه من إعانات مصابي كورونا

بعد قرار الملك سلمان بفتح باب منح الجنسية السعودية..تعرف على الفئات المسموح لها

الطقس غدا.. شبورة كثيفة وأمطار على 10 مناطق بالجمهورية.. تفاصيل

أشرف بن شرقي يقرر الرحيل عن الزمالك.. تعرف على وجهته المقبلة

أبرزها تقديم الدعم المالي| 24 إجراء في قانون مواجهة الأوبئة الجديد

صدمة.. الزمالك مهدد بـ خصم 6 نقاط من رصيده فى الدوري المصري

عواصف شمسية مرعبة تتوجه الى الأرض .. وتهديد بانقطاع عالمي للإنترنت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طمعا في هاتف محمول.. قاتل صديقه بالجيزة: «دبحته وهو واقف زي الجمل عشان بحبه»

شيكابالا لم يتبرع.. أرملة علاء علي تنفي تقاضى أموالا من الزمالك أو اللاعب

الطعن على انتخابات اتحاد القوة البدنية ومصارعة الذراعين .. مستند

أم حبيبة تشارك زوجها حفلة تعذيب طفلتها حتى الموت وتلقي جثتها في الشارع

فيديو

علاقات منة عرفة قبل الزواج وحبس شقيقيها في قضية قتل .. معلومات لا تعرفها عن الفنانة "فيديو"

أين أشيائي.. أزمة انفصال مصطفى فهمي وفاتن موسى تصل إلي قسم الشرطة

"بينا عاليابان".. طوكيو تمنح كل مراهق وطفل 900 دولار ينفقها كيف يشاء

علاقة القاتل بشقيق الضحية.. أرملة قتيل الإسماعيلية تكشف سرا في الجريمة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ