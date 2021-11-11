أسرار.. نادين نجيم تتأثر على الهواء وتكشف لأول مرة سبب طلاقها.. فيديو

قالت النجمة نادين نجيم وملكة جمال لبنان، إن أكثر شيء فى الحياة كانت خائفة منه ولكن أقدمت عليه هو الطلاق، موضحة: "هناك أشياء كثيرة تتعرض لها المرأة بعد الطلاق، ولكن بعد التفكير فى كل شيء ستتعرض له بعد الطلاق استقرت على الطلاق".



وأضافت ملكة جمال لبنان، خلال حوارها ببرنامج "معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن "كان لدي مخاوف من الطلاق، ولكن الأمور وصلت لـ طريق مغلق".



وتحدثت عن طلاقها وقالت: "المرأة عندما تطلب الطلاق، فى الحال يستخدم الزوج الأولاد كسلاح، ويقوم بالضغط على الأم، من أجل الرجوع فى القرار".



ولفتت إلى أن القانون فى أوقات كثيرة يكون ظالما للمرأة، ويقوم بتوزيع الأولاد كـ "بطاطا" معلقة هل هناك ابن يعيش بدون أم.



وأشارت إلى أن قرار الانفصال الخاصة بها مؤثر عليها، معلقة: "أن الفن والشهر ليس من الأشياء الأهم بالنسبة لها.. ولكن أولادها هم كل شيء فى حياتها" وأضحت أن "لو النجومية بتدوم لغيرها ما كنت وصلت لها، ولكن أولادها هم كل شيء فى حياتها".



وتابعت: "مش بهتم بما ينشر على السوشيال ميديا، لأن المعظم كذب وغير صحيحة، كاشفة أنها حاربت زوجها من أجل أولادها".



وكشفت أنها صامتة عن عرض الحقيقة الخاصة بسبب طلاقها، موضحة: أنا مش ساكته عشان ضعيفة، أو أن عليا حق، ولكن خوفًا على أولادي، ولا أريد أن يكون اسمى وأسماء أولادي على كل لسان".



وتابعت أن الحقيقة الخاصة بـ طلاقها: "موجودة لديها ولـ أولادها، ولـ المحامى الخاص بها ولـ المحكمة التى تفصل فى القضايا:".



وأكدت أنها كانت تتوقع كل ما يحدث لها حاليًا: وأنا وأولادى سنعيش سعداء غصب عن رأس الكل".



وتأثرت و قالت :" ببكي لـ حالى و أتحدث لـ حالي، وأفكر فى ان أخري وأكسر الدنيا، ولكن افكر فى أولادي" وقامت بالتصفيق على الهواء وقالت :" خالى الطرف الثانى يتحدث ويقول ما يريده، اذا كان هذا الأمر يسبب راحة له".



كما تأثر منى الشاذلى وكادت أن تبكي، وقالت :" امت يا نادين تتحدثى بـ لسان نساء كثيرة" وردن النجمة نادين :" مافى مرأة بالعالم تريد أن تطلق، أو تخرج من بيتها ولكن جميع النساء تحب الحنية و الدلع، و العطف و الاهتمام، ولكن بعد اتخاذ قرار الطلاق فهناك سر ".



وتابعت :" الأولاد فى أى انفصال يكونوا هم الضحية، ولكن عن اتخاذ قرار الطلاق فهناك أمر كبير، معلقة "البيوت أسرار".

