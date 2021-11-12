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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد فوكس 2022 تحصل على ترقيات جديدة.. فيديو

فورد فوكس 2022 تحصل
فورد فوكس 2022 تحصل على ترقيات جديدة

ظهرت السيارة الشبابية فورد فوكس داخل فعاليات معرض زيورخ للسيارات هذا العام، بعد أن حصلت على عدة ترقيات تتعلق بالمظهر الخارجي، بالإضافة إلى الحالة الداخلية الخاصة بمقصورة القيادة، ما يجعلها تتألق داخل السوق الأوروبي عبر هذه التعديلات البارزة.

فورد فوكس 2022 تحصل على ترقيات جديدة 

 

ومن خلال مقطع فيديو نشر عبر موقع youtube، ظهرت السيارة فورد فوكس 2022 وهي تحمل الكثير من اللمسات الفريدة، وتعتمد على اضاءة امامية تعمل بتقنية led، مع شبكات امامية مميزة تتخذ تصميم قرص العسل، ولكنها تخلت عن منظومة مصابيح الضباب والتي تزين جانبي الصادم الامامي.

وتمتعت السيارة بفتحة سقف بانوراما، ومرايات جانبية ذات شرائط led ضوئية، ومفهوم رباعي الابواب، بينما ترتكز على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي انيق، وانابيب عادم ثنائية الاداء، بالاضافة إلى مستشعرات حركة امامية وخلفية لدعم قائد لدعم قائد المركبة، إلى جانب عواكس اضاءة خلفية، وسبويلر مثبت اعلى الزجاج وزعنفة القرش الخلفية.

وزودت السيارة فورد فوكس 2022 بمحرك بسعة 2300 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 280 حصانا، بالاضافة إلى خيارات اخرى تتعلق بمحركات ثلاثية الاسطوانات قادرة على انتاج قوة 125 و 155 حصانا، إلى جانب الوسائل الخاصة بالحماية والامان مثل منظومة المكابح عالية التجهيز، والوسائد الهوائية airbags.

وشملت التغيرات الخاصة بـ فورد فوكس 2022 حصولها على شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 13.2 بوصة، قادرة على دعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، ونظام سينيك 4 من فورد، بالاضافة إلى فرامل يد كهربائية، ومقاعد Ford بيرفورمانس ذات الطابع الرياضي، ومقود حركة متعدد الوظائف.

فورد فوكس فورد فوكس فورد فوكس 2022 السيارة الشبابية فورد فوكس

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