أيمن أبو العلا: قانون المسئولية الطبية يحفظ حق الطبيب والمريض.. فيديو

قال النائب أيمن أبو العلا، مقدم مشروع قانون المسئولية الطبية، إن القانون، يحمي الطبيب من الإهانة في مقر عمله، والتعرض للحبس الاحتياطي والحبس في حالة الخطأ الطبي غير المتعمد.

وأضاف أيمن أبو العلا خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد أن هناك لجنة مختصة هي التي تحدد حجم الخطأ الطبي الذي تعرض له المريض، كما أن للمريض الحرية في التقدم للقضاء مباشرة أو الخضوع للجنة والاحتكام لها.

مصر تأخرت كثيرا في قانون المسئولية الطبية

وتابع مقدم مشروع قانون المسئولية الطبية، أن مصر تأخرت كثيرا في قانون المسئولية الطبية، مشيرا إلى أن القانون يحفظ حق المريض والطبيب في الوقت نفسه، كما أنه يجبر شركة التأمين أن تعطي تعويضا ماديا للمريض المتضرر.