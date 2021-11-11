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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: هناك شيوخ تلجأ للتشدد من أجل الترند

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك بعض الشيوخ يلجأون إلى تزييف آرائهم نتيجة الترند، مشدداً على أن المزاج العام هو من تسبب في تلك المسألة.

وأوضح الجندي خلال برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية dmc: "بعض الشيوخ يلجأون إلى تزييف آرائهم نتيجة الترند ويقولك حرام وهذه نجاسة وهذا كفر، فلو قلت ده جايز يقولك ده زلابية ده شيخ ملوخية بيحلله كل حاجة، الناس عادة تروح للدكتور يقول لك ده سليم يقولك هو ده بيفهم حاجة، ولو كتب لك روشتة فيتامين يقولك ده شاطر".

أمة التيسير فيها سمعته وحشة

وبين الشيخ خالد الجندي، أننا أمة باتت سيئة السمعة في مسألة التيسير، لافتاً إلى أن هناك من الشيوخ يضطر إلى عدم إبداء الرأي الشرعي كي لا يهاجم.

وأوضح الجندي خلال برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية dmc :" احنا أمة التيسير فيها سمعته وحشة.. المشايخ فلو قلت ده جايز يقولك ده زلابية ده شيخ ملوخية بيحلله كل حاجة، الناس عادة تروح للدكتور يقول ده سليم يقولك هو ده بيفهم حاجة، ولو كتب لك روشتة فيتامين يقولك ده شاطر".

قراءة الصيدلي للقرآن

وعقب الجندي على مسألة قراءة الصيدلي للقرآن، وما أثير من هجوم حول إحدى الشخصيات بأنها أزمة حقيقية وراءها التشدد الذي نحياه، لافتاً إلى أننا أمام تربص مجتمعي وعدم توازن في التعامل مع القضايا.

وقال:" واحد قال رأي في الدين لو شفت صيدلي بيقرأ قرأن غلط مغلطش مش قضيتي، لكن الناس حصل لها ثورة.. ممكن الموازنة بين الاثنين والرد انتهى".

وتابع:"لكن الناس استخدمتها في معركة ضد شخص معين، فلو كانوا شافوا الراجل اللي دخل بال في القبلة كانوا عملوا فيه أي، وهيقولوا عليه ده ماسوني، عميل، قابض من بره، وتنتهي المسألة بـ 400 قتيل و500 قتيل".  

خالد الجندي : نحن أمة باتت سيئة السمعة في مسألة التيسير|فيديو

تعليق خالد الجندي على "قراءة الصيدلي للقرآن"| فيديو

مقصرون في أمر التيسير

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الأعرابي الذي أخطأ وبال في مسجد النبي، فقال الرسول للصحابة حينما هموا للبطش به :"دعوه .. فإنما بعثتم ميسرين"، وقال القرآن :"كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر"، موضحاً أن من بعث هو النبي لكنه أخبر بأننا جميعاً بعثنا على هديه صلى الله عليه وسلم في تلك الخيرية وهذا التيسير.

ولفت عبد المعز خلال برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية dmc، إلى أننا يجب أن نعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسببين: أولهما أننا لم نحمل الرسالة كما ينبغي وقصرنا في الدعوة إلى الله، وثانيهما: في التيسير نفسه، مستشهداً بمقولة: "الإسلام قضية عادلة لكنها في يد محامٍ فاشل".

وتساءل: أين نحن من إيصال رسالة التيسير إلى الناس؟، مضيفاً:" اجعل اللي يشوفك يقول أهو هو ده تربية النبي صلى الله عليه وسلم.. فأنا بعتذر له من هذا الأمر، لم نقوم بالرسالة كما ينبغي.. الأمر الثاني أننا لم نكن ميسيرين كما ينبغي".

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