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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

غادرت حافية .. عروس تهرب من حفل زفافها بعد تلقيها رسالة غامضة

صدى البلد

أدهشت عروس الحاضرين في حفل زفافها عقب فرارها من قاعة الإحتفال في منتصف الحفل بعد تلقيها رسالة غامضة من إحدى صديقاتها تفيد بأن أحدهم يرغب بتهنأتها بحفل زفافها و لكنها فرت سريعا عقب علمها . 
وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن شابة بالغة من العمر30 عاما، فرت من حفل زفافه بسرعة شديدة عقب همس إحدى صديقاتها في أذنيها أن أحدهم يرغب أن يأتي ليسلم عليها و يهنأها بزفافها و لكنها شعرت بالصدمة حينما علمت هوية ذلك الشخص . 

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أرسلت الشابة رسالة إلى العريس، أوضحت فيه السبب الذي دفعها للفرار من حفل زفافها حافية القدمين بعدما شعرت أن الحذاء ذو الكعب العالي يعرقل ركضها قامت بخلعه أمام الحاضرين دون أن يفهم أحد شيئا. 
اشارت الشابة إلى أن والدها الذي انفصل عن والدتها منذ20 عاما، عاد ليهنئها بزواجها، و لكنها حينما علمت بوجوده تذكرت الماضي الأليم الذي عاشته برفقة والدها الذي كان يضربها نهارا و ليلا و يطرد والدتها أسبوعيا  للبحث عن عمل و يرفض أن يخرج للعمل و يفضل أن يكون عاطلا و زوجته هي من تنفق على المنزل . 
جدير بالذكر أن الطفل أصيبت بصدمة نفسية ظلت تتعالج منها طيلة سنين طويلة بسبب معاملة والدها السيئة، و لكن بعد فترة من الزمن تعافت إلا أن حضوره حفل الزفاف دفعها لإسترجاع ذكرياتها الأليمة و لم تشعر بما قامت به إلا حينما وجدت نفسها بفستان الزفاف تركض على الطريق حافية القدمين و من ثم فقدت الوعي . 
 

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