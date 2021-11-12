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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمنية حياتي.. إبراهيم سعيد يتمني مقابلة الكابتن ميمي الشربيني

الكابتن ميمي الشربيني
الكابتن ميمي الشربيني

أعلن إبراهيم سعيد، نجم كرة القدم المصرية السابق، عن رغبته في رؤية الكابتن ميمي الشربيني، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

ودشن إبراهيم سعيد في تويتة له، كاتبًا: “الوحيد اللي نفسي وامنيه حياتي اقابله كابتن ميمي الشربيني ومش عارف اوصل ليه  لو حد يعرف يوصلني يتواصل معايا ويارب يكون بخير لاني مش عارف اوصل ليه بجد ونفسي في مقابله معاه”.

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وكان قد نفي زكريا ناصف نجم النادي الأهلي السابق، وفاة المعلق الرياضي الشهير ميمي الشربيني بعد تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي خبر وفاته. 

وكتب ناصف عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: خبر وفاة الكابتن ميمي الشربيني غير صحيح، صباح الفل. 

جدير بالذكر أن ميمي الشربيني كان أحد نجوم النادي الأهلي وحقق لقب الدورى 4 مرات وبطولة كأس مصر ثلاث مرات واعتزل اللعب موسم 1970-1971 .

إبراهيم سعيد الكابتن ميمي الشربيني ميمي الشربيني زكريا ناصف النادي الأهلي

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