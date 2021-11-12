عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة اليمنية ترحب بإدراج 3 من قيادات الحوثيين على قائمة العقوبات الأممية

وزير الخارجية اليمني
وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك

رحبت وزارة الخارجية اليمنية بقرار لجنة الأمم المتحدة للعقوبات بإدراج 3 من قادة مليشيات الحوثي اليمنية في قائمتها للعقوبات.

وقالت الوزارة في بيان إنها "ترحب بالقرار الأممي الذي يدين ويعاقب القادة الحوثيين الثلاثة"، مشيرة إلى أنهم "أسهموا في تهديد أمن المملكة العربية السعودية والتسبب بأكبر كارثة إنسانية في اليمن وهي الأسوأ في العالم".

وأكدت: "استمرار تعاون الحكومة اليمنية مع لجنة العقوبات وفريق الخبراء التابع لها ومع أعضاء المجتمع الدولي المحب للسلام والرافض للعنف والإرهاب لكشف كل الانتهاكات ودعم كل المبادرات الرامية للخروج باليمن من الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي".

والعقوبات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للعقوبات على الحوثيين، وأعلنتها البعثة الدبلوماسية البريطانية، استهدفت كلا من رئيس أركان قوات الحوثيين محمّد عبد الكريم الغماري الذي يقود الهجوم على مأرب، وأحد قادة الحوثيين يوسف المدني، وصالح مسفر صالح الشاعر.

وشملت تجميد أصول القادة الثلاثة ومنعهم من السفر، وهي إجراءات قررتها بالإجماع لجنة العقوبات الممثّل فيها أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق من يوم الخميس، تنفيذ 22 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيات الحوثي في صرواح والبيضاء، خلال 24 ساعة.

التحالف العربي يعلن مقتل 138 حوثياً وسط اليمن خلال الـ24 ساعة

اليمن .. قوات التحالف تعلن مقتل 110 عناصر من ميليشيات الحوثي

وأوضح التحالف أن ”عمليات الاستهداف شملت تدمير 14 من الآليات العسكرية والقضاء على 125 عنصرا إرهابيا“.

كما أعلن التحالف يوم الأربعاء، مقتل 60 عنصرا من ميليشيات الحوثيين خلال 24 ساعة، في غارات حول مدينة مأرب.

وقال التحالف في بيان، إنه قام بتنفيذ ”11 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيات“، وأدت هذه الغارات إلى ”تدمير 8 من الآليات العسكرية والقضاء على 60 عنصرا إرهابيا“.

كما شن التحالف، ليل الأربعاء، ضربات جوية ”دقيقة“ على أهداف عسكرية في صنعاء وصعدة، أدت إلى وقوع انفجارات قوية، بحسب مصادر محلية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن المتحدث باسم التحالف، العميد ركن تركي المالكي، أن ”التحالف نفذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعده“.

وأضاف المالكي أن ”الضربات حققت أهدافها لتحييد الهجمات العابرة للحدود ومحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية“.

السعودية الأمم المتحدة الإرهاب التحالف المملكة العربية السعودية الحكومة اليمنية المجتمع الدولي الحوثيين اليمن الحوثي ميليشيات الحوثي مليشيات الحوثى

موضوعات متعلقة

اليمن.. انفجارات قوية تهز صنعاء عقب غارات للتحالف

الأمم المتحدة تطالب بتضافر الجهود من أجل توفير لقاح كورونا فى اليمن

ترشيحاتنا

محكمة أمريكية تجمد تسليم وثائق ترامب للجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول

حسام غالي في مباراة كرة سلة بصحبة الجارحي

أمريكا تدعو الحوثيين للإفراج عن موظفين يمنيين في سفارتها بصنعاء

هشام يكن : صلاح يحتاج لمن يمرر له الكرة بشكل سريع

بعد بلاغ القنبلة .. طائرة مصر للطيران تقلع من الدمام في طريق العودة للقاهرة

سورة قصيرة تزيد الرزق وتزيل الهم .. احرص على ترديدها يوميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | عودة طائرة مصر للطيران من الأجواء السعودية بعد إقلاعها

عواصف شمسية تصهر لحوم البشر.. علماء يحذرون من دمار الأرض واقتراب نهاية العالم

بعد بلاغ القنبلة .. طائرة مصر للطيران تقلع من الدمام في طريق العودة للقاهرة

أشرف بن شرقي يقرر الرحيل عن الزمالك.. تعرف على وجهته المقبلة

أبرزها تقديم الدعم المالي| 24 إجراء في قانون مواجهة الأوبئة الجديد

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيكون هناك تأثير على الخدمات بعد بيع شركة فودافون.. مفاجأة للعملاء

بيبي بوشهري.. القصة الكاملة للقبض على البلوجر الكويتية بسبب فيديو فاضح.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يتألق في حفل أسطوري بموسم الرياض.. فيديو وصور

هاني شاكر يتألق في حفله بمهرجان الموسيقى العربية

طمعا في هاتف محمول.. قاتل صديقه بالجيزة: «دبحته وهو واقف زي الجمل عشان بحبه»

شيكابالا لم يتبرع.. أرملة علاء علي تنفي تقاضى أموالا من الزمالك أو اللاعب

فيديو

علاقات منة عرفة قبل الزواج وحبس شقيقيها في قضية قتل .. معلومات لا تعرفها عن الفنانة "فيديو"

أين أشيائي.. أزمة انفصال مصطفى فهمي وفاتن موسى تصل إلي قسم الشرطة

"بينا عاليابان".. طوكيو تمنح كل مراهق وطفل 900 دولار ينفقها كيف يشاء

علاقة القاتل بشقيق الضحية.. أرملة قتيل الإسماعيلية تكشف سرا في الجريمة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ