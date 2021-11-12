هشام يكن : صلاح يحتاج لمن يمرر له الكرة بشكل سريع

أكد هشام نجم نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن حمدي فتحي هو الأنسب للتواجد بالتشكيل الاساسي اليوم.

وتابع في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية etc: لدي مشكله كبيرة جدا في وجود محمد صلاح بالمنتخب ، صلاح يحتاج لاعبين يتمتعون بسرعة عالية ، ولكن لاعبي المنتخب بتحب تقف على الكرة كثير ، فلذلك محمد صلاح لا يظهر بالشكل المطلوب مع المنتخب ، فصلاح يحتاج لمن يمرر له الكرة بشكل سريع .



واضاف : اللاعب المحترف عبارة عن مجموعة امكانيات، من المفترض ان تتماشى مع اي طريقة للعب مع اي مدرب .

وأدى مساء الخميس منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش تدريبه الأخير على الملعب الرئيسي لستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا استعدادًا للقاء منتخبها في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة المؤهلة للدور الأخير لتصفيات كأس العالم.



شارك في مران منتخب مصر الذي اتسم بالجدية جميع اللاعبين ال 25 وظهروا جميعًا بشكل فني وبدني جيد استعدادًا لمباراة أنجولا غدًا



ويتصدر منتخب مصر مجموعته فى تصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط ، بينما يأتى منتخب ليبيا ثانيا برصيد 6 نقاط، ثم الجابون ثالثا بـ4 نقاط، وتتذيل انجولا المجموعة بـ3 نقاط.