الزراعة: مشروعات الصوب وفرت المحاصيل بكميات كبيرة

قال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل بوزارة الزراعة، إن مشروعات الصوب الزراعية ساهمت فى توفير المحاصيل بكميات وأسعار مناسبة.



وأضاف رئيس الإدارة المركزية للبساتين و المحاصيل بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أنه يقدم التحية لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ اهتمامه بالقطاع الزراعي، موضحًا أن من يمتلك قوته يمتلك قراره.



ولفت إلى أن قرارات الرئيس السيسي، جعلت مصر لديها سلع وتستطيع التصدير لـ الخارج، ولم تتأثر خلال جائحة كورونا، لوجود السلع و المحاصيل.



وأشار إلى أن هناك زيادة فى معدلات الإنتاج، والتى ساهمت فى عمل توازن فى السوق المصري، وجعلت هاك ربحا لـ الفلاح.



وأوضح أن جميع المحاصيل الاستراتيجية متواجدة فى مصر ومتوفرة بـ كميات كبيرة.



ورد على سؤال "كيف نصل لـ الاكتفاء الذاتي من البذور" وكشف أن هذا الأمر صعب، ولكن فى حالة تحكم أى منطقة فى نوع من الزرع، سيكون هناك الدفع بـ التقاوي البلدي.



وكشف أن مصر تصدر أنواع من التقاوي، ولكن هناك أنواع أخري تأتي من الخارج.

