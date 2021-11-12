تركيا تقبض على إسرائيليين لقيامهما بتصوير قصر أردوغان

ذكر موقع "والاه" العبري أنه سيتم إحضار الزوجين الإسرائيليين اللذين تم اعتقالهما في تركيا خلال الأسبوع لجلسة نقاش حول تمديد احتجازهما.

وقد سافر الاثنان إلى تركيا لقضاء إجازة خاصة وتم القبض عليهما خلال رحلة بحرية في إسطنبول مع أفراد من العائلة للاشتباه في “تصويرهم مجمع قصر أردوغان”.

وقالت شقيقة الإسرائيلية المعتقلة “ انه انقطع الاتصال بهما يوم الثلاثاء”.

وعندما جاء خبر الاعتقال، اتصلت الأسرة في “إسرائيل” بوزارة الخارجية، التي كانت، بحسب كارميت نائمة.

وقالت “فقط عندما بدأنا في إحداث ضوضاء وفي المساء بدأت الاتصالات تتحرك. حتى ذلك الحين قالوا إنهم ينتظرون المعلومات وأنهم لا يعرفون شيئًا”.