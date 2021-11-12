طفلة متعددة المواهب تعزف على أكثر من آلة.. شاهد

خصص برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، فقرة خاصة لـ طفلة متعدد المواهب تعزف على أكثر من آلة على الهواء.

وتم استضافة الطفلة سهيلة أحمد من المنصورة لعرض موهبتها، وقامت بعزف مقاطع موسيقية جميلة منها "يا سهر الليالي" و الضوء الشارد، على ثلاث آلات مختلفة.

وقال محمد بكر مدرس تعليم الموسيقية و مدرب سهيلة، إن الطفل عندما يمتلك الموهبة يكون الأساس فى كل شئ، و نصح الأطفال باللعب على البيانو.

ولفت محمد بكر إلى أنه سعيد بـ اهتمام برنامج 8 الصبح، بـ المواهب، وعرض نماذج شبابية مميزة.

وقام المدرب بـ عمل تدريب لـ سهيلة على الهواء، ولـ أغنية لـ النجم عمرو دياب.