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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بمشاركة 650 طالبا وطالبة.. انطلاق حفل تخريج دفعة التطوع 2021 واستقبال الجدد بـ معهد إعداد القادة

صدى البلد

شهد معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد،  انطلاق فعاليات حفل تخريج دفعة التطوع 2021 واستقبال المتطوعين الجدد، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وذلك بمشاركة 650 طالبا وطالبة من الجامعات والمعاهد المصرية، وبحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة الإدمان والأستاذ الدكتور إبراهيم عسكر مدير البرامج الوقائية.


ومن جانبه استهل  الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بالترحيب بالسادة الضيوف، مقدما تحية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي،  مؤكدا خلال كلمته أنه لاول مرة من خلال المعسكرات التدريبية والبرامج التدريبية للمعهد استطاع شباب الجامعات المشاركة فى تنظيم معظم الفعاليات بالاضافة إلي المشاركة فى وضع وتنفيذ السياسات، موضحا فخره بتعاون وزارات الدولة لخدمة شباب الجامعات والمعاهد حيث أن وزارة التعليم العالي متمثلة فى معهد إعداد القادة تتعاون دائما مع وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق مكافحة الإدمان لإعداد سفراء متطوعين، موضحا أن المعسكرات التدريبية تساهم فى إعداد قيادات شبابية مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية واتخاذ القرارات الصحيحة في مكافحة المخدرات في ضوء رؤية مصر 2030، وكذلك إعداد شباب قادر على توصيل الرسائل الصحيحة والمهنية بكافة القضايا المجتمعية، واستثمار طاقات الشباب الإيجابية كقيادات للعمل التطوعي، ليصبحوا سفراء فى كافة ربوع مصر، من خلال تدريبهم وتأهيلهم ومشاركتهم فى دفع خطة التنمية للمجتمع.

معهد إعداد القادة يشارك فى رعاية مشروع سفراء الأزهر

كما حرص  الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على الالتقاء بالمتطوعين الجدد من الشباب، وتقديم تحية الاستاذة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤكدا سيادته على مدى اهتمام الدولة المصرية وقيادتها بتأهيل بالشباب وتفاعلهم مع كافة القضايا المجتمعية، مؤكدا أن  صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لديه أكثر من ثلاثين ألف متطوع من الشباب متواجدين على مستوى كل الجامعات المصرية، موضحا  أهمية دورهم في تنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات من خلال أساليب ابتكارية وإبداعية بهدف رفع الوعي للمشكلة المجتمعية لاسيما مشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة،  لذا وجب علينا تدريب الشباب على إدارة العمل التطوعي، ليكون لدينا سفراء تسلحوا بالمهارات والعلم، ليصبحوا منارة لنشر الوعى عن هذه القضية، مؤكدا فخره بوجوده بمنارة التطوع وهو معهد إعداد القادة، بالإضافة إلى استقبال صندوق مكافحة الإدمان اليوم لـ 500 متطوع جدد، وفى نهاية كلمته قام  الطلاب الجدد المتطوعين بأداء قسم صندوق مكافحة الإدمان.

 

كما استهل الدكتور إبراهيم عسكر بالترحيب بالمتطوعين الذين تخرجوا وأصبحوا قادة وسفراء فى جامعتهم، وكذلك الترحيب بالمتطوعين الجدد واستعرض سيادته الخطة التدريبية للعام الجديد، وتضمن تقديم مجموعة من المعارف والمهارات التدريبية والعلمية والعملية وتتمثل الخطة فى حفل استقبال الطلاب والمتطوعين وتكريم المتطوعين عن كل عام دراسى كامل، بالإضافة إلى تقسيم الطلاب المتطوعين إلى مجموعات عمل تضم عدد 15 متطوع، إلي جانب التدريب المهاري من خلال تنفيذ دورة تدريبية لمدة 4 أيام عن مجموعة من المهارات الحياتية، وأيضا تنفيذ تدريب معرفي من خلال مجموعة من ورش العمل المختلفة، وكذلك تنفيذ مهرجانات فنية ورياضية ومسابقات علمية عن كل ما يحيط بالمشكلة وتداعياتها، إلي جانب المشاركة فى الاحتفالات الكبري بالصندوق مثل الاحتفال باليوم العالمي للتطوع واليوم العالمي لمكافحة المخدرات، بالٱضافة إلى المشاركة فى خطة عمل الصندوق فى محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية بالتعاون مع العديد من الوزارات.

وفى نهاية حفل التخرج قدم مجموعة من الطلاب عدد من الفقرات الفنية والأناشيد الدينية .
 

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معهد اعداد القادة حفل تخريج صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وزارة التعليم العالى اخبار التعليم

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