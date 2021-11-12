سفير السعودية في ضيافة عرض حلم جميل على المسرح العائم

استقبل الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح مساء أمس الخميس سعادة أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة و الذي شهد العرض المسرحى "حلم جميل" على المسرح العائم بالمنيل ، العرض من إنتاج فرقة المسرح الكوميدى بقيادة الفنان أيمن عزب ، من إخراج إسلام إمام وذلك بحضور الدكتور سيد الأمام ، الدكتور ياسر علام ، والناقد أحمد خميس ، والفنان أحمد حلاوة والفنان عمرو عبدالعزيز ، و عدد من الإعلاميين وسط حضور جماهيري كبير.

وأشاد السفير السعودى بالعرض مؤكدا أن العمل يليق بمصر رائدة الفن والثقافة وشعبها، و التى علمت العالم العربي الفنون والثقافة، كما وجه الشكر لجميع القائمين على العرض و خاصة إلى الفنان سامح حسين.

يذكر أن "حلم جميل" يقدم حاليا يوميا في تمام الثامنة مساء على المسرح العائم الكبير بالمنيل، وهو عن رائعة "تشارلى شابلن " وهو عرض غنائي موسيقي استعراضي، يدور حول شاب صعلوك يجول فى الشوارع ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، و يظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم، و تتوالى الأحداث.

العرض من بطولة سامح حسين، سارة درزاوى، عزت زين، رشا فؤاد ، جلال هجرسي،ناجح نعيم ، طارق راغب ،دراماتورج طارق رمضان ، ديكور حازم شبل ، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر ، أشعار طارق علي، استعراضات ضياء شفيق ،إضاءة أبو بكر الشريف، ومن إخراج إسلام إمام .