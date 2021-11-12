ترانيم وصلوات وشموع فى احتفالات دير مارجرجس الرزيقات بالأقصر.. صور

واصل المئات من الأقباط التوافد على دير مارجرجس بجبل الرزيقات في الأقصر أمس الخميس، تزامناً مع ثالث أيام ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس الروماني بمدينة اللد في فلسطين، لمدة 7 أيام متتالية ينتهي في 16 نوفمبر الجاري.

ويترأس صلوات القداسات ودورة الأيقونة والتي تعرف باسم الزفة، أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير، الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة النائب البابوي للدير، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط.

ووضعت مديرية أمن الأقصر بناءاً علي تعليمات اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، واللواء علاء الطوخي حكمدار المديرية، خطة محكمة لتأمين الإحتفالات بكافة أنحاء الدير والمحاور الرئيسية وتركيب بوابات إليكترونية علي مداخل ومخارج الدير وعلي الطرق المؤدية إليه، ومنعت وقوف السيارات.



وكان أعلن الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، أنه تقرر عدم وجود مبيت أو إقامة خيام داخل أو خارج الدير نهائياً مع وجود إقامة قداسات يومية، وذلك خلال فترة الإحتفال التى تنتهي فى يوم 16 نوفمبر 2021 ، كما تم التنبيه على الزوار إتخاء كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية الخاصة بمكافحة كورونا.

IMG-20211112-WA0007

IMG-20211112-WA0006

IMG-20211112-WA0003

IMG-20211112-WA0001

IMG-20211112-WA0004

IMG-20211112-WA0005