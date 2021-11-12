إزالة 18 حالة تعد على أراضي الدولة بجنوب الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ومنافع ري بناحية نجع الشيخ فضيل.

وأسفرت مجهودات الحملة عن إزالة 13 حالة تعدي، منها 11 حالة مخالفة بمساحة 1631م2 عبارة عن أسوار وأحواش من الطوب اللبن والطوب الأبيض ومخالفتين بمساحة 1443م2 عبارة عن تعدي بالتجريف والزراعة متعدية على حرم الري دون سند من القانون.



وفي السياق ذاته، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح، حملة لإزالة التعديات أسفرت عن ازالة ٥ حالات تعدي بمساحة ٢٠١٢ متر عبارة عن أسوار وأحواش مقامة دون سند من القانون بناحية البياضية.

يأتى ذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، لرؤساء المراكز والمدن بمواصلة أعمال الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أراضي الدولة بجميع جهات الولاية.