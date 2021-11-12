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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد الحاسبات والذكاء الاصطناعي حلوان: إقبال كبير على أخذ لقاح كورونا من خلال نقاط التطعيم بالكلية

قال الدكتور الدكتور
قال الدكتور الدكتور أسامة إمام

قال الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، أن الكلية تشهد إقبالا كبيرا من قبل الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين على أخذ لقاح كورونا من خلال نقاط التطعيم المنتشرة بالجامعة .

 

وصرح الدكتور أمام فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن الكلية تخطت نسبة الـ80% من تطعيم منتسبيها ومن طلاب الفرق الأعلى، مؤكد على تطعيم جميع طلاب الفرقة الاولى بنسبة 100% .

 

وأشار عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إلى جهود جامعة حلوان متمثلا فى رئيس الجامعة الدكتور ممدوح مهدي فى توفير لقاح كورونا وتخصيص العديد من إمكان التطعيم لسهولة تطعيم جميع منتسبي الجامعة.

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جدير بالذكر أن جامعة حلوان تواصل حملتها لتطعيم منتسبيها ضد فيروس كورونا، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة ، وإشراف الدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، و بالتعاون مع المستشفيات الجامعية ، واتحاد الطلاب.

 

شدد الدكتور ممدوح مهدي على أهمية تلقي اللقاح لسلامة المواطنين والتخفيف من حدة الأعراض والإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى صدور قرار بمنع الدخول لجامعة حلوان لأي شخص لم يتلق التطعيم بدءًا من ١٥ نوفمبر ، أو سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR كل أسبوع، لذا وجب الإسراع في التسجيل والحصول على اللقاح.

 

كما قدم الدكتور مهدي الشكر للأطقم الطبى،  على مابذلوه من جهد لتحقيق هذا الهدف في أمان وسلامة تامة في ظل إجراءات احترازية مشددة، بجانب متابعتهم الدورية لمتلقي اللقاح. 

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى الدكتور أسامه أمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لقاح كورونا تطعيم جميع طلاب الفرقة الاولى اخبار التعليم

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