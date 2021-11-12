قبل الموت.. كيف يبقى المهاجرون بين بيلاروسيا وبولندا أحياء رغم الجوع والبرد؟ | فيديو

تجولت كاميرا قناة "سي إن إن" الأمريكية ومراسلها ماثيو تشانس داخل معسكر للمهاجرين في قرية بروجزي على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، حيث يعيش المهاجرون الساعون لعبور الحدود إلى بولندا ظروفًا غاية في القسوة.

وقالت القناة إن المهاجرين في معسكر بروجزي، البالغ عددهم نحو 2000 شخص، يتضورون جوعًا ويعانون من البرد القارس، في ظل ندرة المواد الغذائية المتاحة والأخشاب اللازمة لإشعال النيران من أجل التدفئة، لا سيما قبل غروب الشمس وانخفاض درجات الحرارة أكثر في الليل.

ووثقت كاميرا سي إن إن لحظات تدافع فوضوي للمهاجرين في المعسكر فور وصول شاحنة تحمل إليهم مساعدات غذائية من هيئة الصليب الأحمر البيلاروسية، حيث تدخلت قوات الأمن البيلاروسية لإبعاد المتدافعين عن الشاحنة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أنه يبحث فرض عقوبات على شركات الطيران غير المتعاونة معه لحل أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وعدد من الدول الغربية.

.وقالت نائبة رئيس المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية دانا سبينانت في إفادة صحفية إن الاتحاد الأوروبي يحشد جهوده للتفاوض مع الخطوط الجوية التي تسير رحلات إلى مينسك لحل أزمة المهاجرين على الحدود.

وأشارت سبينانت إلى أن بروكسل تبحث إمكانية فرض عقوبات على شركات الخطوط الجوية غير المتعاونة.

وأضافت "حتى الآن أكدت الخطوط الجوية العراقية أنها لن تستأنف رحلات جوية إلى مينسك، والخطوط الجوية التركية أكدت أنها ستعلق تسيير رحلات الطيران باتجاه واحد من أنقرة إلى مينسك".

وتابعت سبينانت أن "السلطات التركية أكدت أنها ستمنع شركة الخطوط البيلاروسية "بيل افيا" من تسيير رحلات من تركيا إلى بيلاروس".

وتوجه آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، نحو الحدود البولندية مع بيلاروسيا، يوم الاثنين الماضي، في محاولة لاجتياز الحدود؛ فيما قامت السلطات البولندية بنشر الآلاف من الجنود وقوات حرس الحدود، لمنعهم من ذلك.

وأعلن وزير الداخلية البولندي، ماريوش كامينسكي، الأربعاء الماضي، أن بولندا ستزيد من عدد عناصر الشرطة على الحدود مع بيلاروس، من 1.2 ألف إلى 2000.