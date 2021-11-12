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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نائب رئيس جامعة عين شمس السابق يترشح نقيبًا للزراعيين

الدكتور نظمي عبد
الدكتور نظمي عبد الحميد

أعلن نظمى عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس السابق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبكلية الزراعة ترشحه نقيبا للزراعيين.

وقررت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تكليف الدكتور نظمى عبد الحميد بتيسير أعمال جامعة عين شمس لحين تعين رئيساً للجامعة.

وقالت جامعة عين شمس فى بيان لها، إن الدكتور نظمى عبد الحميد يشغل منصب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تدرج فى مناصب عدة وصولاً إلى قيامه بمهام تيسير أعمال رئيس جامعة عين شمس ومنها :

1. نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة منذ 19/12/2016

2. قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث منذ 17/2/2017 حتى 2/5/2017

3. قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب منذ 1 / 8 / 2018 حتي31 / 12 / 2018

4. عميد كلية الزراعة – جامعة عين شمس منذ 11/ 11 /2014 و حتى  18/ 12/2016

5. رئيس قسم البساتين بكلية الزراعة – جامعة عين شمس منذ 1/8/2010 و حتى 10 /11 /2014

6. أستاذ بقسم البساتين بكلية الزراعة جامعة عين شمس منذ 26 /2/ 2001 وحتى الآن .

7. أستاذ مساعد بقسم البساتين بكلية الزراعة جامعة عين شمس من 27 /11/1995 وحتى 26/2/2001.

8. مدرس بقسم البساتين بكلية الزراعة جامعة عين شمس من 24/9/1990 وحتى 27/11/1995.

9. مدرس مساعد بقسم البساتين بكلية الزراعة جامعة عين شمس من 30/6/1986 وحتى 24/9/1990.

10. معيد بقسم البساتين بكلية الزراعة – جامعة عين شمس من 9/11/1982 وحتى 30/6/1986.

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