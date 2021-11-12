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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تنمية المشروعات يمول الأسر الأكثر احتياجا بمبادرة حياة كريمة في الفيوم.. شاهد

صدى البلد

قال أشرف مختار، رئيس جمعية تمويل متناهي الصغر بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في إطار مبادرة حياة كريمة بالفيوم، إن جمعيته بدأت نشاطها منذ عام 2006 ثم بدأ التعاون مع جهاز تنمية المشروعات في عام 2014 من خلال مشروع محو الأمية وبعد نجاح الجمعية في تنفيذ المشروع أسند الجهاز إلى الجمعية مشروع تشغيل الشباب في القرى الأكثر احتياجا بمحافظة الفيوم.

 

وأضاف أن الجمعية حصلت من جهاز تنمية المشروعات على تمويل للإقراض متناهي الصغر في القرى الأكثر احتياجا في محافظة الفيوم عام 2018، وبدأت الجمعية مشروعات جديدة آخر 3 أعوام من خلال ندوات التوعية التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات في القرى الأكثر احتياجا.

 

وأوضح أن الجمعية حصلت على تمويل قدره مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للإقراض متناهي الصغر، مضيفا أن الجمعية نجحت في منح التمويلات للأسر الأكثر احتياجا وتطلب الجمعية الآن 2 مليون جنيه لاستمرار المشاركة في إطار مبادرة حياة كريمة.

شاهد الفيديو

 

 

 

 

المشروعات تنمية المشروعات مبادرة حياة كريمة الفيوم حياة كريمة

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