عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاشتاج مصر وانجولا يتصدر تويتر

مصر وانجولا
مصر وانجولا

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم الجمعة هاشتاج "مصر وانجولا" بـ"تويتر"، تزامنًا مباراة المنتخب المصري وانجولا المقامة حاليا، على ملعب 11 نوفمبر، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022".


وتصدر الهاشتاج قائمة ترند "تويتر" وكانت التعليقات كالتالي:

منتخب مصر يبحث بقياد محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، عن حسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من تصفيات كأس العالم قطر 2022، من بوابة الفوز على منتخب أنجولا.


ويلعب المنتخب المصرى لقاء أنجولا وهو يعتلى صدارة المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، جمعهم الفراعنة خلال 4 مباريات، حيث نجح في حسم 3 مباريات بنتيجة الفوز، وسقط مرة وحيدة في فخ التعادل أمام منتخب الجابون.

رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر منتخب أنجولا تصفيات كأس العالم كأس العالم 2022 مصر وأنجولا الجولة الخامسة محمد صلاح

ترشيحاتنا

ماني ينتظر تحديد مدة غيابه عن ليفربول بعد إصابته مع منتخب السنغال

متحدث الرئاسة: الموقف المصري واضح بضرورة تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي

قاد جهود إعادة الاستقرار.. محللون ليبيون يشيدون بكلمة السيسي في مؤتمر باريس

قطارات مكيفة وزيادة محطات.. كيف تخطط وزارة النقل لتطوير "العمود الفقري" للمترو

جميلة عوض: صحتي بتتأثر خلال التصوير.. ونفسى أقدم عمل باللغة العربية

هل الجن يسرق الأموال ..عضو هيئة كبار العلماء يحسم الجدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الحج والعمرة يخص القادمين من خارج السعودية

عالم أزهري: الجن سرق أموالي من المنزل .. و11 كلمة تحفظكَ منه

بـ نوبة قلبية .. وفاة شيف شهير ومخترع "أصح وجبة في العالم"

محمد موسى محذرا عمر كمال: هتغني مع حسن شاكوش هتتوقف فورا

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر

اشتباكات بالأيدي بين لاعبي منتخب مصر وأنجولا.. والحكم يوقف المباراة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم

نشرة البرلمان | حظر تجول 6 أشهر بقانون الإرهاب.. وإجراءات مرتقبة للموظفين الأيام المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مزجنجي السينما المصرية.. ماهو الفيروس الغامض الذي قتل الساحر محمود عبد العزيز؟

كيف تصرف صاحب الـ10 آلاف موال محمد طه أمام لجنة نقابة الموسيقيين؟

القلة.. إناء فرعوني خارق يحفظ برودة الماء وينقيه من الشوائب |نوستالجيا 

عاطف السكري أضحك الملايين وبكى وحيدا.. لماذا رفض يونس شلبي حضور المشاغبين حفل زفافه؟

فيديو

فيديو جراف.. رعب في حمام مدرسة ابتدائية بقنا .. ما القصة

على موتوسيكل.. مصري يقطع 3 آلاف كيلو من القاهرة إلى مكة لأداء العمرة

حاجات ماقدرش أعديها.. تفاصيل جديدة يكشفها "السقا" عن أزمة مها أحمد

بيبي بوشهري.. البلوجر الكويتية الشهيرة تثير أزمة بظهور فاضح "فيديو جراف"

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ