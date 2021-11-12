هاشتاج مصر وانجولا يتصدر تويتر

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم الجمعة هاشتاج "مصر وانجولا" بـ"تويتر"، تزامنًا مباراة المنتخب المصري وانجولا المقامة حاليا، على ملعب 11 نوفمبر، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022".



وتصدر الهاشتاج قائمة ترند "تويتر" وكانت التعليقات كالتالي:

منتخب مصر يبحث بقياد محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، عن حسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من تصفيات كأس العالم قطر 2022، من بوابة الفوز على منتخب أنجولا.



ويلعب المنتخب المصرى لقاء أنجولا وهو يعتلى صدارة المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، جمعهم الفراعنة خلال 4 مباريات، حيث نجح في حسم 3 مباريات بنتيجة الفوز، وسقط مرة وحيدة في فخ التعادل أمام منتخب الجابون.