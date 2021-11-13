كتب المخرج والممثل الأمريكي رون هاوارد ، تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، نعى بها صديقه الممثل الراحل جافان أوهيرليهي ، الذي رحل عن عالمنا خلال الأيام القليلة الماضية.

وأعرب رون هاوارد ، عن جزنه لفراق جافان أوهيرليهي ، مؤكدًا أنه ممثل موهوب بروح حرة كبيرة ، معربًا عن سعادته بالاشتراك معه في المسلسل الأمريكي الشهير Happy Days - أيام سعيدة ، خلال حقبة السبعينيات.



وفاة جافان أوهيرليهي

من جهة أخرى، أكد شقيق جافان أورليهي ، لصحيفة هوليوود ريبورتر أن الممثل توفي في 15 سبتمبر في إنجلترا، ولم تكشف الأسرة عن سبب الوفاة.

مسلسل Happy Days - أيام سعيدة

جدير بالذكر أن مسلسل Happy Days - أيام سعيدة ، هو مسلسل كوميديا الموقف تم إنتاجه في الولايات المتحدة. بدأ عرضه في سنة 1974 على هيئة الإذاعة الأمريكية. بلغ عدد مواسم المسلسل 11 موسما، بلغ عدد حلقاته 255 حلقة، وتبلغ مدة الحلقة الواحدة 25 دقيقة.

المسلسل من تأليف جاري مارشال، تم بث المسلسل لأول مرة بتاريخ 15 يناير 1974 بينما تم بث آخر حلقة منه بتاريخ 24 سبتمبر 1984 بعد أن استمر لقرابة 10 أعوام. من بطولة رون هاوارد، توم بوسلي، هنري وينكلر، إيرين موران والمولينارو.[1]