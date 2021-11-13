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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| لطفي لبيب ينفي شائعة الاعتزال.. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة هدى رمزي

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، شملت لطفي لبيب بعد شائعة الاعتزال، أحدث ظهور للفنانة المعتزلة هدى رمزي ، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

الأحد.. أشرف زكي يعقد جلسة مع محمد نجاتي بسبب طلاق منة عرفة | خاص

قال دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريح خاص لموقع صدى البلد، إنه سيعقد جلسة مع الفنان محمد نجاتي، يوم الأحد المقبل؛ من أجل التطرق لمشكلته الأخيرة مع الفنانة منة عرفة.

 

وقال أشرف زكي: "سيتم عقد جلسة يوم الأحد المقبل؛ لمعرفة سبب الخلافات، ومحاولة الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف".


بعد وعكته الصحية وشائعات اعتزال الفن| أحدث ظهور لـ لطفي لبيب

 

نشر الأنبا بطرس دانيال عدة صور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيها مع الفنان القدير  لطفي لبيب خلال تكريم الخير من الأكاديمية المسيحية للإعلام، في أحدث ظهور لـ «لبيب» بعد شائعات اعتزاله الفن.

وكتب بطرس دانيال في تعليقه على الصور: «تشرفنا اليوم بحضور الفنان القدير لطفي لبيب الرائع والمبدع وصاحب الابتسامة الدائمة، لتكريمه من الأكاديمية المسيحية للإعلام التابعة لكلية اللاهوت الإنجيلية في "حفل تخرّج الدفعة الأولى لبرنامج ماجستير الإعلام والقيادة"، بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان التابعة للمركز الكاثوليكي للسينما. نطلب له من الله الطبيب الشافي أن يمنحه الصحة والعافية، حتى يعود مرةً أخرى ويمتعنا بأعماله الفنية الراقية».


للمرة الأولى .. ابنة أصالة تحتفل بزواج والدتها من فائق حسن| صور

احتفلت شام الذهبي ؛ ابنه الفنانة أصالة  بزواج والدتها على الشاعر فائق حسن الذي تم إعلانه منذ شهرين.

ونشرت ابنة أصالة عبر ستورى صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورا وفيديوهات من استقبال والدتها وزوجها وقامت بالاحتفال بزواجهما.


فاتن موسى: مصطفى فهمي بدأ يخوض في سمعتي بين الأصدقاء

كشفت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، عن أزمة جديدة مع طليقها، الفنان مصطفى فهمي، حيث اتهمته بالخوض في سمعتها.


ونشرت فاتن موسى، عبر حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، صورة، مكتوب عليها: "حب الرجل للأنثى؛ فطرة، ولكن حمايتها والحفاظ عليها؛ رجولة.. غاندي".


زوجته تبكي| شاهد قبر محمود عبد العزيز في ذكرى رحيله الخامسة

تداول عدد من رواد مواقع السوشيال ميديا مقطع فيديو عبر تطبيق انستجرام ظهرت فيه الإعلامية بوسي شلبي صباح اليوم الجمعة، وهي أمام قبر زوجها الراحل ( الفنان محمود عبد العزيز ) لتحيي ذكراه التي توافق اليوم.

وظهرت بوسي شلبي ، في مقطع الفيديو وهي ترتدي الملابس السوداء والحجاب وتجلس أمام قبر محمود عبد العزيز ، وتقرأ ما تيسر من آيات القرآن الكريم.


ربنا أنعم عليا.. نادر حمدي يعلن استقبال مولوده الأول "سيف"

أعلن الفنان نادر حمدى اليوم الجمعة، عن استقبال مولوده الأول من زوجته سارة حسني، كاشفًا عن اسمه وهو «سيف».

وكتب نادر حمدي، في منشور عبر فيسبوك وانستجرام: «الحمد لله ربنا أنعم عليا وزرقنى بولد.. سيف نادر حمدى»، لتنهال عليه التعليقات والتهاني من محبينه وجمهوره وأصدقاءه النجوم.


من عقد قران ابن شقيقها .. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة هدى رمزي

شهد عقد قران نجل المنتج الراحل محمد حسن رمزي  أحدث ظهور للفنانة المعتزلة هدى رمزي بعد غياب كبير .

ونشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر موقع الفيديوهات والصور إنستجرام، مجموعة من صور الحفل والذي ظهرت فيه برفقة  الفنانة المعتزلة هدى رمزي.

لطفي لطفي لبيب هدى رمزي اشرف زكي أصالة مصطفى فهمي فاتن موسى محمود عبد العزيز نادر حمدي

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