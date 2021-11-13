عماد قبطان رئيسًا.. بالأرقام نتائج انتخابات نادي اليخت في الإسكندرية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادى اليخت في الإسكندرية برئاسة المستشار محفوظ المغربى وحضور المستشار صالح سليم من اللجنة الأوليمبية وإشراف الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وأسفرت الانتخابات عن فوز عماد قبطان بمقعد رئيس النادي ب ١٠٨٦ صوتا، وأيمن رجب أمين صندوق بحصوله على ١٠٢٨ صوتا.

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كما فاز كل من أحمد مختار بحصوله على ١٧٢٤ وشهاب شعبان بحصوله على ١٥٨٨ صوتا

و سارة سرور لحصولها على ١٤٥٤ صوتا و هبه الشربيني لحصولها على ١٤٠٠ صوتا، أعضاء فوق السن.

يذكر أن أحمد والي فاز بمنصب نائب رالرئيس بالتزكية، وكذلك اسلام مجاهد وشريف منصور بمقعد عضوية النادي تحت السن بالتزكية.