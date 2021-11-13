الأرصاد تكشف حقيقة وصول العاصفة الثلجية الى القاهرة وموعد سقوط الأمطار

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، طقس الفترة المقبلة بجميع المحافظات.

وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" جميع أنحاء الجمهورية تتأثر حاليا بكتل هوائية من شمال السودان وهي مؤثرة على محافظتي الأقصر وأسوان والتي بدأت بعد ظهر الجمعة عند حلايب وشلاتين وامتدت إلى مرسى علم.



وأشار شاهين إلي أن هذه الحالة كانت مصاحبة بسقوط أمطار متوسطة ورعدية وحبات من البرد أو الثلج الخفيف وهي مستمرة اليوم وغدًا قبل أن تبدأ الأجواء في التحسن على مناطق جنوب مصر. لافتا إلي أن هذه التقلبات الجوية طبيعية في النصف الثاني من شهر الخريف.

وأكد أنه لا يوجد فرص سقوط أمطار على القاهرة خلال الأسبوع المقبل، مضيفا أن سقوط الأمطار مستمر على السواحل الشمالية وسلاسل البحر الأحمر.