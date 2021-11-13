هشام جمال: بدأت شركتى في سن الـ 17 ومنفصلتش عن "بوى باند"

قال الفنان هشام جمال ، إن فريق " بوى باند" الغنائى لا زال متواجد فى الوقت الحالى لافتا إلى انهم يقومون بتحضير لأعمال غنائية خلال الفترة القادمة نافيا كافة الاشاعات عن انفصاله عنهم .



وأضاف هشام جمال خلال استضافته مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر فضائية الحياة ، انه بدأ بتدشين شركته الانتاجية فى سن 17 عام وكانت لا توجد مخاطرة بهذا الشأن خاصة انه بدأ مشروعه باستوديو صغير للغاية بتكلفة بسيطة .



ولفت هشام جمال ، إلى أن مشروعه بدأ بتكلفة انتاجيه لا تتعدى 5 آلاف جنيه وبذل مجهود فى تأليف أغانى واخراجها وكان لا يملك انتاج " فيديو كليبات " مصورة بمبالغ كبيرة ثم قام بتكوين أرباح بعد ذلك وانتاج مسلسلات درامية .

