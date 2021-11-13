رعد وبرق بسماء الأقصر .. سقوط أمطار والمحافظة تعلن حالة الطوارئ

تشهد محافظة الأقصر الآن سقوط امطار خفيفة ورعد وبرق بالسماء وسط استعدادات كبري بمحافظة الأقصر برئاسة المستشار مصطفى الهم محافظ الإقليم .

وأعلنت المحافظة، حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعدادات القصوى تحسباً للتغييرات المناخية التى قد تتعرض لها المحافظة خلال الساعات القليلة القادمة .



وأكد محافظ الأقصر أن غرفة عمليات الأزمات والكوارث منعقدة لمتابعة ومواجهة أى أثار سلبية قد تنتج عن التغييرات المناخية مع الاستعداد لسقوط امطار ما بين المتوسطة والغزيرة .



وجاءت تعليمات محافظ الأقصر لكافة الجهات المختصة برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أى أزمات محتملة .



كما تم تكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع استعداد عربات الكسح وإعادة تمركزها طبقا للخطط الموضوعة لمواجهة الكوارث ، ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة.



وتكليف رؤساء المدن والمراكز بمراجعة موقف السائقين والمهمات الخاصة بالإغاثة ومواجهة الأزمات والكوارث وتجهيزها لمواجهة أي مواقف طارئة، وتأمين جميع أعمدة الكهرباء وعدم وجود أسلاك عارية، كما تم تكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها والتأكيد على صلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة ، وكذلك شدد على مسئول الإسعاف التأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة .