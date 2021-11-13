سمية الخشاب تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة عبر قصتها علي حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام .

وظهرت سمية الخشاب بأطلالة جذابة مميزة ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

مسلسل سمية الخشاب

وشاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى" بدراما رمضان الماضي، حيث حققت نجاحاً كبيراً بشخصية "حلاوتهم".



وشاركها البطولة كل من محمد رمضان، رياض الخولي، سيد رجب، عبير صبري، تارا عماد، هبة مجدي، صبري فواز، منذر رياحنة، أسماء جلال، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول وكوكبة من النجوم، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.