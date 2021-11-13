دى ماريا يقود الأرجنتين للفوز على أوروجواي بهدف في تصفيات المونديال

تغلب منتخب الأرجنتين على نظيره منتخب أوروجواي بهدف دون رد فى اللقاء الذى جمعهما فى على ملعب كامبيون ديل سيجلو ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

سجل أنخيل دى ماريا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي هدف منتخب التانجو الأرجنتيني بعد مرور 7 دقائق فقط على بداية اللقاء من تسديدة رائعة سكنت على يمين موسليرا حارس أوروجواي.

وحرم القائم الأيمن لإيمليانو مارتينيز حارس الأرجنتين النجم لويس سواريز من تسجيل هدف التعادل لأوروجواي فى الدقيقة 31 بعد أن تصدى للكرة القوية.

وشارك ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بديلا في المباراة، بداية من الدقيقة 76، عندما دخل بدلا من جيوفانى لوسيلسو لاعب وسط توتنهام الإنجليزي.

وعزز منتخب الأرجنتين مركزه الثاني في جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 28 نقطة، خلف منتخب البرازيل صاحب الصدارة برصيد 34 نقطة والذى تأهل رسميا لنهائيات كأس العالم، بينما توقف رصيد أوروجواي عند 16 نقطة فى المركز السادس.

إنجلترا تكتسح ألبانيا فى تصفيات المونديال

يذكر أن منتخب إنجلترا اكتسح نظيره الألباني بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

افتتح هاري ماجواير التسجيل لمنتخب إنجلترا في الدقيقة التاسعة، أعقبه هاري كين بالهدف الثاني في الدقيقة 18.

وسجل جوردان هندرسون الهدف الثالث للإنجليز في الدقيقة 28 بمجهود فردي رائع.

وعاد هاري كين ليضيف الهدف الثاني له والرابع لمنتخب بلاده في الدقيقة 33، قبل أن يعود ويوقع على الهاتريك الخاص به مسجلًا الهدف الخامس لـ “ الأسود الثلاثة” في آخر دقائق الشوط الأول، ومختتمًا مهرجان الأهداف.

انتصار الإنجليز رفع رصيده للنقطة 23 في صدارة ترتيب المجموعة التاسعة، فيما تجمد رصيد ألبانيا عند 15 نقطة في المركز الثالث.

وفي نفس المجموعة، فاز منتخب بولندا على أندورا بأربعة أهداف مقابل هدف، ليرتفع رصيد رفاق ليفاندوفسكي لـ 20 نقطة في المركز الثاني.

جدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين سوف يستضيف نظيره البرازيلى فجر الأربعاء المقبل، فى الجولة الرابعة عشر من التصفيات.