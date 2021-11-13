متحدث الرئاسة ينشر فيديو مشاركة السيسي في احتفالية اليونسكو بمرور ٧٥ عام علي تأسيسها

نشرت الصفحة الرسمية للسفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" مقطع فيديو من مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية منظمة اليونيسكو بمناسبة مرور ٧٥ عام علي تأسيسها.



https://fb.watch/9f8aHXBIdb/

وجه الرئيس السيسي - في كلمته أمس أمام مؤتمر باريس حول ليبيا - دعوة للشعب الليبي بضرورة نبذ خلافاتهم، مؤكدا أن استعادة الاستقرار الدائم، تحقيق السلم الاجتماعي، والحفاظ على الهوية والنسيج الوطني في ليبيا، لها متطلبات لا يمكن تجاوزها، تتمثل في إتمام المصالحة الوطنية الشاملة بين جميع أبنائه، وإيلاء الاهتمام للتوزيع العادل للثروات لتحقيق التنمية الشاملة في سائر أقاليم ليبيا دون استثناء، وصولا إلى دفع عجلة الاقتصاد وضمان الاستفادة المثلى من موارد ليبيا تلبية لآمال أبناء شعبها‪.‬



و قال الرئيس السيسي :"نحن نجتمع اليوم لنشهد أن الوضع في ليبيا يتجه إلى الأفضل، حيث يتزامن مع اجتماعنا مرور العملية السياسية الليبية بمرحلة حاسمة تستهدف تتويج الجهود الدولية والإقليمية بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل".



وأضاف أنه من المهم أن يكون الموقف الصادر عن المؤتمر واضحا لا لبس فيه بشأن رفض بقاء الوضع على ما هو عليه، وإدانة استمرار مخالفة المقررات الدولية ذات الصلة بإنهاء كافة أشكال الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا وأن يتم تحديد مدي زمني واضح وملزم لخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، وربما يكون الأهم أن يتم تدشين آليات وضمانات لتنفيذ ما نتفق عليه، وما تسعى لجنة 5 + 5 العسكرية المشتركة بصدق ووطنية إلى تحقيقه من خلال خطتها ذات الصلة.



وجدد الرئيس، في كلمته، استعداد مصر التام لتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في ليبيا لتنفيذ خطة لجنة "5 + 5" العسكرية المشتركة في هذا الخصوص، توحيد مؤسسات الدولة، وبناء القدرات، لكي يملك الليبيون مقدراتهم ويتمكنوا من تقرير مصيرهم ورسم مستقبلهم‪.