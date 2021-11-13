عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بعضها يدرسها المفتي بنفسه..مراحل التحقيق في حالات الطلاق داخل دار الإفتاء

دار الإفتاء
دار الإفتاء

كشف الدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن مراحل التحقيق في حالات الطلاق داخل دار الإفتاء المصرية وكيفية تعامل دار الإفتاء مع حالات الطلاق الواردة إليها وكيف يتم التحقيق فيها مع الزوج.

 

وقال مفتي الجمهورية، خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، في حديثه عن عن مراحل التحقيق في حالات الطلاق داخل دار الإفتاء المصرية، إن التعامل مع حالات الطلاق يتم وَفق طريقة منظمة ومنضبطة تمر بثلاث مراحل؛ تبدأ بتعامل أمين الفتوى معها، فإذا لم يتيسر الحلُّ لأمناء الفتوى بوجود شك في وقوعه تحال على لجنة مختصة مكونة من ثلاثة علماء؛ وإذا كانت هناك شبهة في وقوع الطلاق، تحال عليه شخصيًّا، وربما يستضيف أطراف واقعة الطلاق في مكتبه للتأكد من وقوع الطلاق أو لإيجاد حل.

 

وذكر أن هذا يتم من باب المحافظة على الأسرة التي هي نواة المجتمع، منوها أن قضية الطلاق تُعد من أكثر القضايا التي تؤرق المجتمع، لما لها من آثار وخيمة مدمرة على الأسرة المصرية وعلى المجتمع كله؛ الأمر الذي يستلزم منا جميعًا وقفةً جادةً لرفع درجة الوعي عند المواطنين بمخاطر الإقدام على الطلاق عند استحالة العشرة، وما يترتب عليه من آثارٍ اجتماعية خطيرة لا تخفى على أحد، فهي قضية وعي في المقام الأول.

 

وأكد مفتي الجمهورية، أن الشرع الشريف أرشد الزوجين إلى عدم التسرع في قطع رباط الزوجية عند وقوع أي مشكلة أو مواجهة العقبات، بل ينبغي لهما التمسك به؛ وذلك من خلال إجراءات وقائية مبكرة، وهي ضرورة المعاملة بالرفق والرحمة، وحسن الظن، والمشاركة في تحمل أعباء الحياة، ومراعاة كل طرف لظروف الآخر.

 

ولفت النظر إلى أن دار الإفتاء تتخذ عدةَ تدابير وقائية من أجل تحصين بناء الأسرة؛ حيث أطلقت في الأعوام الأخيرة عدة برامج متخصصة في هذا الشأن، كبرنامج "تأهيل المقبلين على الزواج" الذي يهدف إلى توعية المقبلين على الزواج، وكذلك إنشاء وحدة متخصصة للإرشاد الأسري حيث تحال عليها المشكلات من إدارات الفتوى المختلفة، وكذلك إدارة فض المنازعات الأسرية. ويتمُّ في جلسات الإرشاد الأسري بحثُ مسائل الطلاق، بحضور ممثل شرعي من دار الإفتاء، إلى جانب متخصصين في علم النفس والاجتماع، فضلًا عن رصد أهم المشكلات والمستجدات المتعلقة بالأسرة، خاصة الطلاق لدراستها والعمل على حلِّها بإيجاد معالجة شرعية من خلال اعتماد اختيارات فقهية تعدُّ مخارجَ شرعية لكثير من حالات الطلاق؛ مراعاةً لأحوال الناس، وتحقيقًا لمصلحة بقاء العلاقة الزوجية.

 

وحول يمين الطلاق أشار مفتي الجمهورية، أنه يأتي إلى دار الإفتاء شهريًّا ما يقرب من 4000 - 5000 فتوى طلاق، أغلبها عبارة عن أيمان وحلف بالطلاق، يقع منها واحد في الألف وربما لا يقع منها شيء؛ وذلك لأن علماء دار الإفتاء لديهم من الخبرة ما يستطيعون به معرفة هل كان هذا طلاقًا واقعًا أم يمينَ طلاق؟ وذلك من خلال خبرتهم المتراكمة التي تلقَّوها عن مشايخهم ولا توجد في الكتب.

 

ومن أحكام الطلاق كما ذكر المفتي أن تظل المرأة في بيتها فترة العدة مع زوجها؛ لأن علاقة الزواج لا تزال قائمة، قال تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا)، وكأن القرآن الكريم يوجد مرحلة العدة لعل الله يُحدِث بعد ذلك أمرًا يساعد في التقريب بينهما مرة أخرى. لذا، نصح الفقهاءُ المرأةَ والرجلَ أن يراجعا موقفهما في فترة العدة، فإن وجدا سبيلًا للرجوع تودد كل منهما للآخر حتى يتراجعا.

 

وأضاف أن عدة المرأة المطلقة تكون ثلاثة أشهر للمرأة المسنة التي يئست من المحيض، أو ثلاث حيضات للشابة، وإذا كانت حاملًا تنقضي عدتها حين تضع حملها.

 

وطالب مفتي الجمهورية الأزواج إذا ما عزموا الطلاق أن يكتفوا بطلقة واحدة، حتى يكون لديهم الفرصة لمراجعة زوجاتهم إذا صفي الأمر بينهما، فالقانون المصري يحتسب الطلاقَ طلقة واحدة إذا لفظه الزوج ثلاثًا؛ حفاظًا على الأسرة، مشيرًا إلى أن المأذون إذا شكَّ في حالة طلاق فلا بد أن يُحيل السائل على دار الإفتاء لحل الإشكال. ونحن من جانبنا إذا وقع الطلاق نقول للزوج: لا بد من الذهاب إلى المأذون وتوثيق الطلاق.

 

وأثنى مفتي الجمهورية على استجابة المستشار عمر مروان -وزير العدل- للمبادرة التي أطلقها فضيلته بضرورة تأهيل المأذونين على التحقيق في الطلاق قبل إثباته في الوثيقة الرسمية لمواجهة ظاهرة ارتفاع نسب الطلاق الموثق، واتباع الطرق الشرعية الكفيلة بضمان توثيق الطلاق، وقد شملت تدريب أكثر من 900 مأذون بديوان وزارة العدل على مدار خمسة أيام.

 

واختتم المفتي حواره بتقديم نصيحة للزوجين بأن يحرصا على استمرار العلاقة الزوجية ورعايتها وأن يقوما بحل المشكلات التي تواجههما بالحكمة، وألا يستخدم الزوج كلمة الطلاق إلا لعلاج مشكلة زوجية يستحيل معها استمرار الحياة الزوجية، وألا يجعل الزوج كلمة الطلاق في مواقف عابرة وفي غير موضعها.

حالات الطلاق دار الإفتاء مفتى الجمهورية الزوج مراحل التحقيق في حالات الطلاق الزوجين تأهيل المقبلين على الزواج

ترشيحاتنا

استدعاء حمدي النقاز بسبب الزمالك يثير غضب الإعلام السعودي

جهود دار الإفتاء لتحصين الأسرة والحد من حالات الطلاق.. المفتي يكشف عنها

الجزار يتابع استعدادات استقبال الشتاء وخطة الطوارئ بمدن 15 مايو وأسيوط

بعضها يدرسها المفتي بنفسه..مراحل التحقيق في حالات الطلاق داخل دار الإفتاء

تحرك برلماني جديد ضد وزيري التعليم والمالية بسبب ضريبة الدروس الخصوصية

شعراوى :تنفيذ 2500 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً خلال أكتوبر بقروض 500 مليون جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم معاشرة الزوجة كل 4 أشهر لظروف السفر؟.. دار الإفتاء ترد

الأرصاد تكشف حقيقة وصول العاصفة الثلجية الى القاهرة وموعد سقوط الأمطار

محاكمة الفنان شادي خلف بتهمة هتك عرض 7 فتيات بالقوة .. اليوم

سيول وتقلبات جوية.. الأرصاد تحذر مواطني جنوب الصعيد والبحر الأحمر وسيناء

لـ أصحاب العقارات.. غرامة يومية 100 جنيه حال عدم تنفيذ هذا الإجراء

طقس السبت.. احذر سيول وأمطار شديدة في هذه المناطق

خبر صادم من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

السعودية .. قرار عاجل بشأن دخول النساء المسجد النبوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربة قاضية للمشاهدين.. نهاية صادمة لـ «جيمس بوند» ورحيله للأبد

مولود في الشهر الخامس.. شاهد الطفل الأسرع ولادة في العالم|صور

بفستان من Oscar-de-la-Renta وخاتم بمليون دولار.. شاهد زفاف باريس هيلتون الأسطوري بالصور

داخل سباطة موز.. رجل يعثر على العنكبوت الأكثر سمًا في العالم |صور

فيديو

فيديو جراف.. رعب في حمام مدرسة ابتدائية بقنا .. ما القصة

على موتوسيكل.. مصري يقطع 3 آلاف كيلو من القاهرة إلى مكة لأداء العمرة

حاجات ماقدرش أعديها.. تفاصيل جديدة يكشفها "السقا" عن أزمة مها أحمد

بيبي بوشهري.. البلوجر الكويتية الشهيرة تثير أزمة بظهور فاضح "فيديو جراف"

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ