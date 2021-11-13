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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جولة رئيس الوزراء في السويس.. شاهد

صدى البلد

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” لقطات من جولة رئيس الوزراء التفقدية بمحافظة السويس.

وواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولاته اليوم بالمحافظات، بزيارة محافظة السويس؛ لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، ورافقه خلال الزيارة كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

واستهل رئيس الوزراء الجولة بلقاء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، حيث أكد أن زيارته للسويس، اليوم، والتي تقع في أقصى الشمال الشرقي للدولة، تأتي بعد يوم واحد فقط من زيارته لمحافظة الوادي الجديد، والواقعة في أقصى الجنوب الغربي، وهو ما يؤكد أننا نجوب البلاد من شرقها لغربها ومن جنوبها لشمالها لمتابعة مختلف المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع بالمحافظات، وذلك في إطار التعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية؛ وذلك من أجل دفع العمل بها وتذليل المعوقات. 

واستمع رئيس الوزراء لشرح من اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، حول مشروع تطوير حديقة الخالدين، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن العديد من المشروعات التي نفذتها المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الميادين العامة والحدائق على مستوى الأحياء، موضحاً في الوقت نفسه أن أعمال مشروع تطوير حديقة الخالدين الواقعة بشارع الجلاء، شملت تنفيذ مسطحات خضراء، ومسارات للمشاة، وأعمال تشجير وأحواض زهور، بالإضافة إلى أعمال الإنارة، وذلك على مساحة تبلغ نحو 5.6 فدان.

 

رئيس الوزراء محافظة السويس مصطفى مدبولي المشروعات التنموية اخبار التوك شو

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