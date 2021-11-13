سكن لكل المصريين..من لهم الأولوية للحصول على وحدات سكنية؟

يستمر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فى إجراءات فحص وفرز مُستندات المواطنين الحاجزين ضمن إعلان المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين (2)”، "للوحدات الجاهزة للتسليم وتحت الإنشاء" لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي المصري الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً".

ويهدف الفحص والفرز المبدئي للمُستندات والبيانات المُسـجلة بواسطة المواطنين الحاجزين عبـر الموقع الإلكتروني للصندوق، إلى تحديد المُنطبق عليهم الشروط وغيـر المُنطبق عليهم الشروط وفقاً للضوابط المُعلن عنها سابقاً، والتأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة بكراسة الشروط.

جدية الحجز

وجاء عدد المُسددين لمُقدمات جدية الحجز ضمن إعلان الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة - وثلاث غرف وصالة) للمواطنين مُنخفضي ومتوسطي الدخل بلغ ما يقرب من 46 ألف مواطن، بينما بلغ عدد الحاجزين المُسـجلين بالموقع الإلكتروني للصندوق ما يزيد على 43 ألف مواطن، فى الوقت الذى بلغ عدد المواطنين المُسددين لمُقدمات جدية الحجز للوحدات السكنية تحت الإنشاء (ثلاث غرف وصالة) التـي سيتم تسليمها خلال 36 شهراً، والخاصة بالمواطنين متوسطي الدخل فقط، ما يقرب من 12 ألف مواطن، وعدد الحاجزين المُسـجلين بالموقع الإلكتروني للصندوق ما يزيد على 11 ألف مواطن.

وسيتم إرسال رسائل نصية لجميع المواطنين الحاجزين الذين سيتم فرز طلباتهم، ممن قاموا بسداد مُقدم جدية الحجز للوحدات السكنية وقاموا بتسـجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق، تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانب المواطنين سواء المُنطبق عليهم الشروط أو غيـر المُنطبق عليهم الشروط.

ونظراً لزيادة أعداد الحاجزين فى مبادرة سكن لكل المصريين2، يستهدف صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى تطبيق نظام الاولوية فى حجز الوحدات السكنية.

الأولوية فى الحصول على شقة

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من لهم الأولوية في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي المطروحة، فأكثرهم أحقية أو أولوية هو المتزوج ويعول، والأرمل أو الأرملة ويعول، المطلق أو المطلقة وتعول، وتكون الأولوية هنا للأصغر سنًا، أما في حال تساوي السن تكون الأولوية للأسرة التي تضم عددا أكبر من الأفراد.

وفى المرتبة الثانية تأتى من لهم الأولوية في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، ضمن الإعلانات السكنية المختلفة، المتزوج والأولوية تكون للأصغر سنًا، وبعد ذلك الأولوية للأعزب الأصغر سنًا.