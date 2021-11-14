لبشرة مشرقة .. ماسك القهوة والعسل للحبوب

كل امرأة لديها حلم في الحصول على بشرة مشرقة ومتجانسة، والقهوة وحليب من الأمور التي تساعدك في تحقيق هذه المعادلة، وذلك لأن الحليب يغذي خلايا بشرتك ، ويحافظ عليها رطبة بمساعدة الكالسيوم ، وأحماض ألفا هيدروكسي وفيتامين ب (6)، و يمنحك مزيج القهوة والحليب سطحًا متوهجًا ولامعا عن طريق التقشير اللطيف.
مكونات ماسك القهوة والعسل للحبوب:
ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.
ملعقتان كبيرتان من الحليب الخام.
ملعقة عسل
تحضير ماسك القهوة والعسل
خذ مسحوق القهوة والحليب الخام و العسل في وعاء.
تخلط جميع المكونات لتشكيل عجينة ناعمة.
تطبيق ماسك القهوة والعسل للحبوب:
ضعي المعجون على وجهك ورقبتك بالتساوي.
دلكي بلطف واتركيه يجف لمدة 20 دقيقة.
استخدمي الماء البارد لشطف وجهك.
يمكنك استخدام ماسك الوجه هذه مرتين على الأقل في الأسبوع.
المصادر: stylesatlife