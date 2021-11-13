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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مش هنكد عليها.. رد فعل شيرين رضا عن زواج ابنتها نور

صدى البلد

حلت الفنانة شيرين رضا ، ضيفة، خلال حلقة الأمس من برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة " صدى البلد "، تقديم الإعلامية شيرين سليمان .

شاهد الفيديو:


وكشفت الفنانة شيرين رضا كواليس مشاركتها في فيلم "في عز الضهر" مع الفنان العالمي مينا مسعود.

وقالت في تصريحات لـ "صدى البلد":نستكمل تصوير الفيلم الذي توقف بسبب سفر مينا مسعود لتصوير احد الاعمال في الخارج، وانا استمتعت كثيرا بتلك التجربة،  وأجسد دور مسئولة في إحدى الجهات الأجنبية، وهي شخصية شريرة لم اقدمها من قبل.

 

وتحدثت شيرين رضا عن كواليس مشاركتها فى فيلم " قمر 14 " وعن "البوسة" فى نهاية الفيلم قائلة:" مقدرش أحرق الفيلم".

 

وأكدت شيرين رضا، أن أصدقائها هم من يعاونوها فى الإطلالات التى تظهر بها، لافتة إلى أنها تحب البطولات الجماعية، وتحب عملها بشغف.

 

وردت  الفنانة شيرين رضا على خطبة بنتها نور قائلة :"عايزة اشوفها سعيدة وأنا مبخلفش بنت عشان أنكد عليها عيشتها".


ولمزيد من التفاصيل حول رد فعل شيرين رضا عن زواج ابنتها نور شاهد الفيديو التالى..

شاهد الفيديو:

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