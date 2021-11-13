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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

كان معلما وهو ابن 10 سنوات|من هو مختار عالم خطاط كسوة الكعبة؟

مختار عالم - خطاط
مختار عالم - خطاط كسوة الكعبة

وافق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، على منح الجنسية السعودية لعدد من الأجانب المميزين في عدة مجالات، وضمت القائمة عددا من الأسماء البارزة في المجالين الثقافي والفكري، وهم الدكتور أمين سيدو، الذي قام بجهود علمية وبحثية كبيرة، وأيضا السوري الدكتور محمد البقاعي، الباحث والمحقق والمترجم، والذي عمل أستاذا للدراسات اللغوية والأدب المقدي في عدد من المؤسسات الأكاديمية منها جامعة الملك سعود بالرياض، ويعمل حاليا في مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية.

خطاط كسوة الكعبة

كما وضمت القائمة مختار عالم، وهو خطاط كسوة الكعبة المشرفة، وشيخ خطاطي مكة، ويعمل الآن خطاطا بمصنع كسوة الكعبة المشرفة، وشارك بأعماله في العديد من المعارض الدولية، وقدم دروسا ودورات تدريبية على مهارات الخط العربي.

ويستعرض "صدى البلد"، أبرز المعلومات عن خطاط الكعبة المشرفة، بعد تكريمه من الملك سلمان، ومنحه الجنسية السعودية.

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من هو مختار عالم؟

هو مختار عالم مفيض الرحمن محمد إسماعيل شقدار، وهو خطاط كسوة الكعبة المشرفة وشيخ خطاطي مكة ويعمل الآن خطاطا بمصنع كسوة الكعبة المشرفة، حفظ القرآن الكريم عام 1398 هــ، وفي عام 1422هـ حصل على ماجستير تربية فنية "خط عربي" في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، ودرس الخط بالجامعة لمدة 5 سنوات بداية من عام 1416هـ.

حصل على العديد من الجوائز و نستعرضها في التالي:

  • جائزة الخط الفارسي في المسابقة الدولية الثانية للخط بتركيا وكانت أول مشاركة له.
  • فاز بالجائزة الثانية في الخط الديواني وجائزة في خط الإجازة في المسابقة الدولية الثالثة للخط العربي بتركيا.
  • فاز بالجائزة الثالثة في خط الثلث الجلي وجائزة في خط الإجازة في المسابقة الدولية للخط العربي بتركيا.
  • فاز بجائزة في خط الإجازة في المسابقة الدولية الخامسة للخط العربي بتركيا.
  • حصل على المركز الأول في المسابقة السابعة على مستوى المملكة وكانت تحت شعار الخط للجميع.

 بدايته مع الخط

قال مختار عالم، أن عشقه بدأ للخط والرسم منذ الصغر، عندما التحق بالمرحلة الابتدائية، وتم تكليفه بتدريس الخط وهو بالصف الرابع الابتدائي، مشيرا إلى أنه كان يعلم الخط ويقدم دورات فيه في هذه السن الصغيرة.

وأضاف، خلال تصريحات لوسائل الإعلام السعودية، أنه عندما بلغ المرحل ة الجامعية اتجه لقسم التربية الفنية، وحصلت على درجة البكالوريوس، وأكمل دراسته في نفس التخصص ، ثم حصل على الماجستير من قسم التربية الفنية بجامعة أم القرى.

تجاوزت خبرته في مجال الخط، 40 عاما، منهم 20 عاما قضاها في مصنع كسوة الكعبة المشرفة بمكة المكرمة، ويعتبر من أجود الخطاطين، لأنه يجيد كل أنواع الخطوط باحترافية عالية، وهو مدرب ومحكم معتمد في الخطوط.

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