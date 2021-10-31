لماذا نطوف حول الكعبة عكس عقارب الساعة؟ علي جمعة يجيب

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن أفعال الرسول على قسمين: إما أن تكون أفعال مفسرة، وإما أن تكون أفعال إبتدائية.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي، أن النبي الكريم علمنا كيفية أداء مناسك الحج، فقال في حديثه الشريف "خذوا عني مناسككم" فلو أتى رجل وقال سأطوف حول الكعبة مع دوران الساعة، بعكس الصحيح وهو الطواف حول الكعبة عكس دوران الساعة، فهنا طوافه غير صحيح.

وأشار إلى أن هذا الرجل قد يسأل عن دليل حج المسلمين عكس عقارب الساعة، فنقول له إن الدليل هو قول النبي "خذوا عني مناسككم" فهذا أمر لجميع المسلمين أن يتلزموا به وهو على سبيل الوجوب.

وأكد أن الطواف لو تم على عكس ما أمر به النبي عكس عقارب الساعة فهو غير صحيح، كما أن السعي بين الصفا والمروة لابد أن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة ولو سعى الحاج عكس ذلك وبدأ بالمروة مثلا وانتهى بالصفا فهذا السعي غير صحيح.

95% من أحاديث النبي عن الأخلاق



قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن المنقول عن النبي في الأحاديث سواء ضعيفة أو صحيحة، 60 ألف حديث.



وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي، أنه بعد البحث في الأحاديث المنقولة عن النبي والتي تتحدث عن العبادات والصلاة والصوم والزكاة والفروض بشكل عام، وجدناها حوالي 2000 حديث.

وذكر أن 95% من أحاديث النبي تحدثت عن الأخلاق والمعاملات، ولكن المسلمون انشغلوا بالـ 5% المفروضة وتركوا الـ 95% الأغلب والتي تتحدث عن الأخلاق والمعاملات.

وأشار إلى أن القرآن الكريم، به 300 آية تتحدث عن الشريعة، من 6236 آية إجمالي عدد آيات القرآن الكريم.

واستشهد علي جمعة، بحديث إكرام الضيف فيقول النبي "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه" وحديث النبي "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره" وحديث النبي عن الرفق فيقول "يا عائشة إن الرفق ما كان في شئ إلا زانه وما نزع من شئ إلا شانه" وحديث النبي عن الرحمة “الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء”.

