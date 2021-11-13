عاجل
أراكم قريباً.. تعليق داني ألفيش بعد العودة إلى برشلونة نشرة المرأة والصحة| كيف تحمي نفسك من لدغات الثعابين والعقارب.. اكتشاف النظام الغذائي المسبب لـ سرطان القولون جامعة عين شمس :15 نوفمبر منع دخول الطلاب للحرم الجامعي دون تطعيم كورونا..الأعراض خفيفة.. مدير مكافحة العدوى: نسبة إصابة الحاصلين على لقاح كورونا 30% نشرة البرلمان| تحركات برلمانية ضد وزيري التعليم والمالية.. وغرامة يومية 100 جنيه لهذه العقارات المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال لقائها المنفي ..

رئيس الحكومة التونسية: نقف مع ليبيا من أجل إجراء الانتخابات في موعدها

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقت رئيسة الحكومة التوسنية نجلاء بودن رمضان صباح اليوم السبت بباريس، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وذلك على هامش المؤتمر الدولي حول ليبيا التي تنظمه فرنسا. 


وتم خلال اللقاء تناول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ملف الانتخابات في ليبيا والملف الاقتصادي.


كما تناول اللقاء، مخرجات مؤتمر باريس حول ليبيا ومتابعة التنسيق بين البلدين الشقيقين لما جاء في البيان الختامي للمؤتمر، ومناقشة الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي الليبي لأجل ضمان سير العملية الانتخابية بشكل نزيه ومتزامن يخدم طموحات الشعب الليبي، وذلك بحسب بيان مجلس الوزراء التونسي .

txt

تونس ..لقاء يجمع رئيسة الحكومة بـ رئيس الكوت ديفوار

txt

تونس.. ضبط عملات أجنبية وبضائع مهربة بقيمة 123 ألف دينار


ونوٌهت رئيسة الحكومة برفعة العلاقات التونسية الليبية وبرغبة البلدين في مزيد تطوير التعاون الثنائي بينهما مما ينعكس إيجابيا على الشعبين الشقيقين.


كما أعربت نجلاء بودن رمضان، عن وقوف تونس الى جانب ليبيا من أجل اجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المحدد. 


من جهته أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد المنفي، أن ليبيا تساند تونس في مسارها الإصلاحي، مبرزا أن نجاح تونس هو من نجاح ليبيا وأن بلاده تدعم تونس في كل المجالات.

ليبيا تونس الحكومة التونسية رئيس المجلس الرئاسي الليبي حكومة نجلاء بودن نجلاء بودن مؤتمر باريس حول ليبيا الانتخابات الليبية

موضوعات متعلقة

أمين عام الجامعة العربية يتوجه إلى تونس وليبيا

ليبيا وتونس |اتهامات متبادلة حول تصدير الإرهاب |وتحذير من المصالح السياسية

ترشيحاتنا

روشتة الفوز على الجابون.. فكري صالح يكشف سر تعادل المنتخب مع أنجولا

9 دول تستحوذ على 77.2% من صادرات الأثاث المصري بقيمة 142 مليون دولار

نشرة أخبار العالم | فيضانات وسيول تضرب أستراليا.. حرائق هائلة بـ إسرائيل.. ضربة كبيرة لـ الإخوان بـ الجزائر

لادا تنهى مسيرة سياراتها الأيقونية نيفا في هذا الموعد

أخبار التعليم.. بدء التجارب السريرية على لقاح "كوفى فاكس" غدا.. و30% نسبة إصابة الحاصلين على مصل كورونا

نشرة البرلمان| تحركات برلمانية ضد وزيري التعليم والمالية.. وغرامة يومية 100 جنيه لهذه العقارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم معاشرة الزوجة كل 4 أشهر لظروف السفر؟.. دار الإفتاء ترد

الطقس الآن...الأقمار الصناعية: سيول رعدية على 7 مناطق بالجمهورية خلال ساعات

عاصفة ممطرة فى طريقها إلى هذه المناطق وتحذيرات من التنقل بين المحافظات

الأرصاد تكشف حقيقة وصول العاصفة الثلجية الى القاهرة وموعد سقوط الأمطار

كارتيرون يقترب من الرحيل عن الزمالك ..تفاصيل

تصفيات كأس العالم 2022.. موعد تحديد منافس منتخب مصر في المرحلة النهائية

تأجيل محاكمة شادي نبيل لاتهامه بهتك عرض 7 فتيات لـ 19 ديسمبر

محاكمة الفنان شادي خلف بتهمة هتك عرض 7 فتيات بالقوة .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكا تتوعد آبي أحمد..وعقوبات قاسية على إريتريا لارتكابها مجازر واغتصابات في تيجراي

ضربة قاضية للمشاهدين.. نهاية صادمة لـ «جيمس بوند» ورحيله للأبد

مولود في الشهر الخامس.. شاهد الطفل الأسرع ولادة في العالم|صور

بفستان من Oscar-de-la-Renta وخاتم بمليون دولار.. شاهد زفاف باريس هيلتون الأسطوري بالصور

فيديو

في مكان مسكون بالجن.. بـ فيديو: إحدى مشاهير «تيك توك» السعوديات تثير الجدل

ملقاة على الأرض.. ظهور آيات القرآن في لعبة الكترونية

كنت عايز أقيس النبض.. فنان يكشف سببا غريبا وراء طلاق منة عرفة

تعرض لـ 3 محاولات اغتيال بـ لبنان.. سفير سعودي أسبق يفجر مفاجأة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

بقلم إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

اﻟﻤﺰﻳﺪ