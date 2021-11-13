رئيس الحكومة التونسية: نقف مع ليبيا من أجل إجراء الانتخابات في موعدها

خلال لقائها المنفي ..

التقت رئيسة الحكومة التوسنية نجلاء بودن رمضان صباح اليوم السبت بباريس، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وذلك على هامش المؤتمر الدولي حول ليبيا التي تنظمه فرنسا.



وتم خلال اللقاء تناول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ملف الانتخابات في ليبيا والملف الاقتصادي.



كما تناول اللقاء، مخرجات مؤتمر باريس حول ليبيا ومتابعة التنسيق بين البلدين الشقيقين لما جاء في البيان الختامي للمؤتمر، ومناقشة الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي الليبي لأجل ضمان سير العملية الانتخابية بشكل نزيه ومتزامن يخدم طموحات الشعب الليبي، وذلك بحسب بيان مجلس الوزراء التونسي .



ونوٌهت رئيسة الحكومة برفعة العلاقات التونسية الليبية وبرغبة البلدين في مزيد تطوير التعاون الثنائي بينهما مما ينعكس إيجابيا على الشعبين الشقيقين.



كما أعربت نجلاء بودن رمضان، عن وقوف تونس الى جانب ليبيا من أجل اجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المحدد.



من جهته أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد المنفي، أن ليبيا تساند تونس في مسارها الإصلاحي، مبرزا أن نجاح تونس هو من نجاح ليبيا وأن بلاده تدعم تونس في كل المجالات.