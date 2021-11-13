أعلنت شرطة المنطقة الشرقية فى السعودية القبض على 3 أشخاص سرقوا كابلات محولات كهربائية.

فيما أعلنت شرطة القصيم السعودية استرداد أجهزة حاسب آلي لإحدى جهات التدريب وتقبض على سارقها. وفق صحيفة عكاظ.

وكانت اوضحت وزارة الداخلية السعودية أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة "14932" مخالفًا، منهم "7511" مخالفًا لنظام الإقامة، و"5872" مخالفًا لنظام أمن الحدود، و"1549" مخالفًا لنظام العمل.

جاء ذلك في إطار لحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالمملكة العربية ، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 4 نوفمبر وحتي العاشر من الشهر ذاته .

وبحسب صحيفة سبق السعودية ، فقد بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة "353" شخصًا، "66%" منهم يمنيو الجنسية، و"32%" إثيوبيو الجنسية، و"2%" جنسيات أخرى، كما تم ضبط "34" شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

كما تم ضبط "12" متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم ، كما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة "87786" وافداً مخالفًا، منهم "78581" رجلاً، و"9205" نساء.