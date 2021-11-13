حسن عبد الفتاح يكشف تفاصيل دخوله عالم التمثيل.. وقيمة أجر أول مسرحية مع الفنان محمد صبحي.. فيديو

قال الفنان حسن عبد الفتاح، إن بدايته في المجال الفني كانت في الغناء وليس التمثيل كما يعتقد البعض، لافتَا إلى أنه قدم في جمعية أصدقاء محمد فوزي، وتم ضمه إلى عضوية الجمعية بعد اختباره.



وتابع "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أنه كان يعمل في الفرقة الفنية الخاصة بإحدى الشركات، وعندما قدم أحد المسرحيات لاقى ترحبًا كثيرا، وهذا شجعه على الدخول إلى عالم التمثيل.



وأضاف أنه ليس خريجًا لمعهد السينما، ويعمل مهندسًا كهربائيا في احدى الشركات، ولكنه دخل مدرسة الفنان محمد صبحي، معقبًا: "اتعلمت من الفنان محمد صبحي أ ب مسرح"

الفنان محمد صبحي طلب وجوه جديدة

قال الفنان حسن عبد الفتاح، إن الفنان محمد صبحي طلب وجوه جديدة، وعندما ذهب إلى التقدم وجد أعداد كثيرة للغاية ، معقبًا: "ولا نتيجة الثانوية العامة، الدنيا... كانت موت".

وتابع "عبد الفتاح"، أن هناك 1300 شخص تقدم إلى الفنان محمد صبحي، لاختيار وجوه جديدة، فتم قبوله 40 واحد فقط، منهم الفنانة منى زكي، وفتحي عبد الوهاب، وأشرف فاروق، ونشوى مصطفى، وأحمد الحلاوني، وداليا إبراهيم ، وماجد الكدواني.

وأشار إلى أنه عرض مسرحية من اخراج الفنان محمد صبحي معظمها من وجوه جديدة ، معقبًا: "أول يوم كان في 7 أفراد فقط، ورغم ذلك طلب مننا محمد صبحي العمل بشكل جاد ، قال أنا عايز إيقاع ناري، وبعد كده بقينا نجيب كراسي نحطها في الممرات ، والمسرحية استمرت 4 سنوات" .

حصلت على 300 جنيه في أول مسرحية

قال الفنان حسن عبد الفتاح، إنه حصل على 300 جنيه في أول مسرحية قدمها مع الفنان محمد صبحي، معقباً: " المفروض كنا ندفع فلوس له ، عشان كان بيعملنا".

وتابع "عبد الفتاح"، أنه تعرف على الفنان محمد سعد في مسرحية "كعب عالي"، ومنذ هذه اللحظة أصبحت هناك علاقة صداقة بينهما، وبعد ذلك قام بالتمثيل معه "اللي بالك بالك".

ولفت إلى أنه قدم الكثير من الأعمال الكثير مع الفنان محمد سعد ، معقبًا: محمد سعد ممثل كبير للغاية، وأنا بقيت أفهمه من نظرة عين"

قال الفنان حسن عبد الفتاح، إن طلب منه الذهاب لمسرح السلام في الإسكندرية، وبعد ذهابه فوجئ بأنه سيقوم بالتمثيل مع الفنان عادل إمام، معقبًا :" اول يوم شغل مع الزعيم كنت بعرق كتير، كأن في حنفية مياه شغالة".

وتابع "عبد الفتاح"، انه كان موظف في شركة في هذا الوقت، وفي نفس الوقت يُحضر لتقديم احدي المسرحيات، خلاف مسرحية الزعيم، فقام عادل إمام بطمأنته قائلاً: "ما تقلتش كل حاجة هخلصها ليك، فتواصل مع مخرج المسرحية التي كنت احضر لها، وقال له حسن عبد الفتاح معايا، هات حد تاني بداله".

وأشار إلى أن قام بالتمثيل مع عادل إمام أكثر من عمل فني ، مثل فيلم حسن ومرقص، وهالو أمريكا ، معقبًا: "عملي مع الفنان عادل إمام كان فتحة خير" .